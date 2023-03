Lievito madre, come si fa? Attenzione a non commettere questi 3 errori molto comuni

Se vuoi cimentarti con la preparazione del lievito madre, devi porre molta accortezza nei confronti di alcuni particolari sbagli che, inavvertitamente, puoi fare. Questi possono compromettere il preparato stesso e, soprattutto, il risultato che vuoi ottenere.

Il lievito madre è un impasto naturale fermentato, che puoi ottenere dalla lavorazione di 2 semplici ingredienti: l’acqua e la farina. Grazie al lievito madre puoi ottenere lievitati più fragranti, maggiormente digeribili e che si conservano più a lungo. Certo, lavorare 2 soli ingredienti sembra facile, eppure nel caso del lievito madre non è così! Alcuni errori tipici, infatti, possono rendere le preparazioni finali acide e pesanti. Ecco a cosa devi stare attenta e cosa non devi fare.

Lievito madre, come si fa? Attenzione alla farina

Sembra facile fare il lievito madre con acqua e farina. Eppure, ecco qui il primo errore che puoi commettere: quello di usare una farina a caso, la prima che ti capita sotto mano e che, magari, hai avanzato in dispensa. La pasta madre va rinfrescata con la farina 00 perché questo alimento abbonda di amidi e proteine, necessari al giusto nutrimento del lievito. Non usare la farina integrale e adopera la farina di segale solo se anche la pasta madre è di segale.

Rinfrescare subito? Sbagliato!

Il secondo errore in cui puoi incorrere è quello di rinfrescare il lievito madre non appena lo prelevi dal frigorifero. Devi sapere che l’azione di rinfrescare non si deve fare subito. Quando prelevi il lievito madre dal frigo, devi aspettare da una a due ore prima di rinfrescare a temperatura ambiente. Rinfrescare subito, oppure seguendo tempistiche casuali, è un grave errore. Bisogna attendere la maturazione del lievito, ossia il raggiungimento del picco di crescita dei microrganismi. Questo dato puoi capirlo quando l’impasto incomincia ad avere un odore maggiormente acido.

Pesi e dosi a caso

Hai capito che l’operazione di rinfresco non va eseguita a caso. Sappi che non vanno lasciate a caso neanche le dosi degli ingredienti. Lievito madre, come si fa? Attenzione, certamente non usando quantitativi casuali di acqua e farina. Non rispettare dosi e pesi corretti, può farti rischiare di mandare all’aria quello che hai in mente di preparare. E di rimanere a mani vuote e bocca asciutta. E’ indispensabile, dunque, che tu tenga a portata di mano una bilancia da cucina per rispettare ciò che vuole l’impasto madre classico. Ossia 100 ml di acqua ogni 200 gr di farina. Se rispetti le dosi corrette il tuo preparato sarà impeccabile.