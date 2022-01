Pochi e semplici ingredienti bastano per farci gustare una pizza eccellente. Acqua, lievito, farina, volte un po’ di olio sono la base per uno dei piatti più amati al Mondo. Poi c’è la versione napoletana alta e soffice, quella bassa e croccante, col cornicione ripieno, integrale etc.

Ognuno ha una versione preferita della pizza e solitamente anche una pizzeria di fiducia dove gustarla. Eppure, specialmente negli ultimi due anni, molti si sono scoperti pizzaioli dilettanti. Il lockdown e le quarantene ci hanno dato l’opportunità di sperimentare direttamente nelle nostre cucine. La pizza certo non poteva mancare, anche con esiti piuttosto buoni. Per esempio, questa è la ricetta alternativa per una pizza croccante e super leggera.

C’è un solo unico problema quando si prepara la pizza in casa: la cottura. Infatti, i forni in dotazione nelle normali cucine non hanno le stesse caratteristiche dei forni delle pizzerie. Ecco perché capita di frequente che l’impasto sia riuscito perfettamente, ma una volta cotto diventi duro o stopposo. Insomma, niente di simile alla pizza che si era immaginato.

Pizza casalinga soffice e croccante come al ristorante, ecco il trucco per cuocerla perfettamente nel forno di casa

L’obiettivo di questo articolo è spiegare come ottenere una pizza casalinga soffice e croccante come al ristorante imparando a usare il forno domestico. Esistono vari metodi pensati per questo tipo di cotture. Per esempio si può utilizzare la pietra refrattaria, ma è un acquisto di non poco conto.

Ecco perché utilizzeremo la normale teglia antiaderente o leccarda in dotazione in tutti i forni. La forma non ha importanza, può andare bene anche una teglia rotonda. L’importante è che sia abbastanza grande da ospitare l’impasto, oppure meglio averne 2 a disposizione.

Preparazione della teglia e del forno

Prima di disporre l’impasto sulla teglia, il consiglio è di ungerla bene con dell’olio d’oliva. Questo permette, non solo che la pizza non si attacchi, ma che non perda di umidità durante la cottura. A questo punto stendiamo delicatamente la pizza prima di lasciarla lievitare per un’altra ora minimo.

Quando sarà trascorso il tempo di lievitazione, accendiamo il forno in modalità ventilata alla massina potenza. Solitamente i forni domestici raggiungono i 230°/250° C. Poi inforniamo la pizza con solo il condimento di base, cioè pomodoro o altre creme. Inforniamo la nostra pizza ponendola al livello più basso del forno per 5 minuti. In questo modo otterremo una base croccante e una bella lievitazione morbida della parte superiore.

Solo quando la pizza comincia a colorarsi possiamo terminare la farcitura e infornarla nel ripiano più vicino al grill. Ovviamente i tempi di cottura dipendono molto dalla potenza del forno, quindi meglio regolarci di conseguenza.

