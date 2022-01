Ogni giorno si producono tantissimi scarti, soprattutto in cucina o nelle faccende di casa. Anche se il primo istinto è quello di buttarli nel cestino, molti di questi andrebbero conservati. Infatti, anche gli scarti più impensabili si possono usare in modi alternativi per la casa.

Preziosissimi sono, ad esempio, i vasetti di yogurt in plastica e vetro, da trasformare in magnifiche decorazioni per la tavola.

Sembrerà strano, ma anche la cenere che si forma nella stufa a pellet è uno scarto molto valido per le pulizie di casa. In particolare, si può unire all’acqua usata per cuocere la pasta per creare un prodotto fai da te pratico ed efficace.

Mai buttare la cenere della stufa a pellet e l’acqua di cottura della pasta perché insieme valgono oro per la casa

Cenere e acqua di cottura formano, insieme, un efficace sgrassatore multiuso.

Capita di sprecare del tempo prezioso a grattare forno e barbecue per eliminare grasso e incrostazioni. Con l’aiuto di questi due ingredienti, invece, si potrebbe avere un valido aiuto per sgrassare con più efficacia e risparmiare tempo ed energie.

Sono utili anche per sgrassare le pentole in acciaio inox e quelle antiaderenti, senza rovinarle o lasciare graffi. Per far brillare di nuovo le pentole di rame, invece, sarebbe meglio usare altri 3 comunissimi ingredienti che tutti hanno in casa.

Ora vediamo come preparare lo sgrassatore fai da te in pochi semplici passi.

Come preparare in casa uno sgrassatore fai da te

Per preparare lo sgrassatore serviranno semplicemente due ingredienti:

6 cucchiai di cenere prodotta dalla stufa a pellet;

acqua quanto basta, possibilmente quella usata per cuocere la pasta.

In una ciotola, versare la cenere e aggiungere l’acqua bollente a poco a poco, mescolando lentamente. Lo sgrassatore sarà pronto quando il composto avrà raggiunto una consistenza cremosa. Poi, cospargerlo sulla zona che si vuole sgrassare e aiutarsi con una spugna a eliminare i residui di grasso. Per lo sporco più ostinato, usare uno spazzolino da denti o una spazzola per tessuti in base all’oggetto che si vuole pulire.

Ecco perché non bisognerebbe mai buttare la cenere della stufa a pellet, ma anche l’acqua dove si cuoce la pasta. Per un risultato migliore contro ogni incrostazione, aggiungere al composto anche del sapone di Marsiglia precedentemente sciolto in un po’ d’acqua calda. Sarebbe preferibile usare le saponette 100% naturali, più rispettose dell’ambiente e sempre utili per le pulizie di casa.

