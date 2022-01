La verdura è un alimento salutare che ci permette di sperimentare mille modi di cucinare. In più, abbiamo la fortuna di trovare varietà diverse in ogni stagione dell’anno.

Ad esempio, con una prelibata verdura di stagione si può preparare una ricetta invernale sfiziosa che ci allieterà il palato.

Tra i tanti ortaggi esistenti, tuttavia, ce n’è uno in particolare che si afferma come buono e salutare questo inverno. Non facciamo riferimento ai soliti spinaci e broccoli, ma a un’alternativa altrettanto deliziosa. La utilizzeremo per realizzare un fantastico piatto da servire in un baleno. Scopriamo allora l’ingrediente misterioso e la ricetta proposta.

Un prodotto buono e versatile direttamente dal nostro orto

L’inverno è la stagione della bietola. Dalle foglie verdi acceso e lussureggianti, questo ortaggio spicca nell’orto o tra i banchi di verdura. La bietola, o bieta, si può cucinare in tantissimi modi diversi senza mai rinunciare al suo gusto e ai benefici.

Il sistema più salutare è senz’altro quello al vapore. Basterà cuocere per 10 minuti le coste in una pentola con acqua salata, quindi unire anche le foglie e proseguire la cottura per altri 5 minuti. Per finire, condiamo tutto con un goccio di olio di oliva e una spruzzata di succo di limone.

È semplicissima e intuitiva anche la ricetta delle bietole in padella. Il vantaggio di questo metodo di cottura è la possibilità di inserirvi gli ingredienti che preferiamo. Cuociamo le coste a pezzetti con un filo di olio scaldato in padella. Verso metà cottura, adagiamo anche le foglie e lasciamo sul fuoco finché non avranno raggiunto la consistenza desiderata. Terminiamo condendo con sale, pepe e con ciò che più ci piace.

Piuttosto che spinaci al burro e broccoli gratinati, buttiamoci su questo piatto da capogiro con l’ortaggio re dell’inverno

Nella proposta di oggi prepareremo, invece, un fantastico sformato con le bietole. Per 2 persone ci serviranno:

500 gr di bietole;

40 gr di pecorino;

40 gr di pangrattato;

30 ml di latte;

2 uova;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe q.b.

Mondiamo e laviamo bene le bietole. Facciamo bollire dell’acqua in pentola, quindi buttiamo gli ortaggi e li cuociamo per 5 minuti. Poi li strizziamo, li spostiamo in un altro tegame e li saltiamo con olio evo e uno spicchio di aglio per 3 minuti.

Intanto, prepariamo una bacinella in cui sbatteremo latte e uova. Al composto aggiungiamo pecorino grattugiato e un pizzico di sale e pepe. Cospargiamo il fondo di una teglia con olio e una manciata di pangrattato. Versiamo il composto di uova e condiamo con un’ultima manciata di pecorino.

Riscaldiamo il forno a 200 gradi e cuociamo tutto per circa 20 minuti. Aspettiamo che lo sformato diventi tiepido prima di servire. Piuttosto che spinaci al burro e broccoli gratinati, buttiamoci su questo piatto da capogiro con l’ortaggio re dell’inverno.

