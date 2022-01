Quando si sta a casa è piacevole stare comodi sul divano, magari sotto a un plaid, da soli o in compagnia. Ci si può rilassare leggendo, ascoltando musica, dando un’occhiata ai social, ma anche chiacchierando e guardando la tv. In questi momenti sorge il desiderio di qualcosa da stuzzicare. A volte si possono mangiare cioccolatini, ma spesso la voglia di salato ci fa preferire pop corn, patatine e altri snack. Comprare sacchetti grandi o piccoli di patatine e salatini e conservarli per aperitivi o dopocena davanti la tv è facile, eppure c’è un’alternativa. A casa si possono preparare snack davvero appetitosi con pochi ingredienti.

Non lessate e con il limone e aceto ma ecco come mangiare le carote fritte come le patatine

Bastoncini speziati di carote al forno

6 carote;

pepe;

sale;

peperoncino o paprika;

erba cipollina o cipolla;

olio extravergine d’oliva;

pangrattato;

formaggio grattugiato.

Raschiare le carote, lavarle e tagliarle a bastoncini. Tamponare con uno strofinaccio e disporre le carote su una teglia foderata con carta forno. In una ciotola miscelare un po’ di peperoncino in polvere o la paprika, l’erba cipollina tagliata finemente oppure la cipolla, un po’ di pangrattato, qualche cucchiaio di formaggio e un pizzico di pepe. Spargere sulle carote e alla fine condire con un filo d’olio. Cuocere in forno a 150 gradi per 40 minuti. Aggiungere del sale e mescolare poco prima di mangiarle.

Variante fritta

Se si vogliono gustare i bastoncini speziati fritti nell’olio, dopo averli insaporiti con le spezie e gli altri ingredienti, basterà passarli in un po’ di farina 00, poi in un piatto con dei tuorli sbattuti e infine in uno con del formaggio grattugiato, magari con l’aggiunta di un po’ di origano. A questo punto, friggerli in olio bollente per qualche minuto.

Ed ecco le classiche chips

4 carote;

olio di semi;

sale.

Raschiare la buccia delle carote con un coltello oppure mondarle con un pelapatate. Lavarle ed asciugarle. A questo punto tagliare in modo obliquo la punta e affettarle fini con una mandolina. Disporre le fettine ottenute su un canovaccio o della carta assorbente e asciugarle bene. Adesso versarle in olio caldo e farle friggere. Appena saranno pronte, togliere dall’olio le chips di carote con una schiumarola e disporle in una ciotola con della carta per fritti o normale carta assorbente. Quando saranno asciutte, cambiare contenitore e aggiungere un po’ di sale.

Per farne degli stuzzichini alternativi, non lessate e con il limone e aceto ma ecco come mangiare le carote fritte come le patatine.