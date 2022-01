A tutti piace mangiare, ma non sempre si ha voglia di passare ore ai fornelli a cucinare le nostre pietanze preferite. Per questo esistono delle ricette veloci e facili da realizzare che sanno accontentare i gusti di chiunque. In cucina possiamo sperimentare con quanti ingredienti vogliamo, senza dimenticarci i numerosi metodi di cottura che possiamo adottare.

Infatti, non esistono solo il forno o i fornelli che possono darci una mano nelle ricette. Anche un altro elettrodomestico della casa che di solito usiamo per riscaldare i piatti sa offrirci gli stessi graditi risultati. Parliamo del microonde.

Proprio grazie al suo aiuto vedremo come realizzare una ricetta deliziosa in pochi minuti. Non avrà nulla da invidiare ai soliti sistemi di cottura. Rapido e sfizioso questo piatto invernale si prepara senza forno o padella con un prelibato ortaggio di stagione: i finocchi. Vediamo come fare.

La ricetta del giorno

Oggi scopriremo come cucinare con l’ausilio esclusivo del nostro microonde un fantastico tortino di finocchi e prosciutto. Ecco gli ingredienti necessari per 4 persone:

4 fette di prosciutto cotto;

600 gr di finocchi a fette;

150 gr di formaggio tipo fontina;

2 cucchiai di pangrattato;

olio extravergine di oliva a piacere.

Per iniziare prepariamo una teglia adatta alla cottura in microonde. La ungiamo alla base con l’olio e distribuiamo un cucchiaio di pangrattato. Quindi, adagiamo un primo strato di finocchi, due fette di prosciutto e 75 gr di fontina a fette. Ripetiamo il procedimento creando un secondo strato identico del nostro tortino.

Sistemiamo un’ultima porzione di finocchi in cima e insaporiamo con un filo di olio e un altro cucchiaio di pangrattato. Se vogliamo, possiamo aggiungere un po’ di grana per dare ulteriore sapore. Ora siamo pronti per cuocere il nostro tortino. Impostiamo il microonde in combinazione col grill a una temperatura di 600 W per circa 15 minuti.

Se vogliamo dare un pizzico di croccantezza e colore in più al piatto, possiamo cuocere tutto per altri due minuti, esclusivamente in modalità grill. Per finire, aspettiamo un attimo che esca il vapore e potremo finalmente servire in tavola il nostro gustoso tortino prosciutto e finocchi.

Approfondimento

