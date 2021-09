Sulla salute circolano di continuo bufale e falsi miti e in alcuni casi avere un quadro chiaro della situazione è davvero complicato.

Uno dei temi più afflitti da queste problematiche è quello del dimagrimento perché perdere peso è un obiettivo di tantissime persone.

Tuttavia, alcune volte magari ci sarà capitato di sentire o di dire “Mi faccio una sudata, così dimagrisco ancora un pochino”.

Ma le cose stanno davvero così?

In questo articolo conosceremo proprio qual è la risposta della scienza all’associazione sudore-dimagrimento.

Più sudiamo più dimagriamo, la scienza dà la risposta che in molti stavamo aspettando

Ci sarebbe una diffusa convinzione che sudare possa far perdere peso e quindi dimagrire.

Chi ha qualche chilo di troppo potrebbe, allora, decidere di fare una serie di cose.

Per esempio, programmare dei momenti di relax con una bella e lunga sauna o un bagno turco.

Oppure andare ad allenarsi con un abbigliamento volutamente ed eccessivamente pesante, con felpe o materiali plastici.

O, ancora, iniziare a praticare un’attività fisica intensa, chiudendosi in palestra per uscirne solo dopo aver frequentato tutti i corsi.

Tutto ciò per riuscire ad ottenere un unico e solo risultato: sudare tanto per dimagrire tanto.

Ma è vero che più sudiamo più dimagriamo, la scienza ci dà proprio la risposta che in molti stavamo aspettando.

Un falso mito

L’Istituto Superiore di Sanità ha etichettato questa convinzione come falsa.

Andiamo, allora, a scoprire perché.

Quest’equipe di professionisti spiega che il dimagrimento non è dato dal sudore che può colarci in abbondanza quando ci alleniamo.

Oppure quando ci vestiamo con strati e strati di indumenti per andare in palestra e che teniamo addosso mentre pratichiamo sport.

Ma sarebbe dato più che altro dalle calorie che consumiamo quando facciamo attività fisica.

Quando sudiamo, poi, spiegano ancora gli esperti, perdiamo solamente quelle sostanze che compongono il sudore: principalmente acqua e sali minerali.

Non potremmo perdere grasso semplicemente perché il sudore non lo contiene.

Ecco, quindi, smentita l’associazione sudore-dimagrimento.

L’importanza della sudorazione

Nonostante ciò, la sudorazione è un meccanismo molto importante per il nostro corpo che andrebbe ad evitarci un pericolo al quale potremmo incorrere mentre ci alleniamo.

La sudorazione, infatti, regola la temperatura del nostro corpo e ci permette di evitarne un pericoloso e incontrollato innalzamento.

Per questo motivo dovremmo sempre permettere alla pelle di traspirare e di liberarsi del sudore per disperdere il calore in eccesso.

Questo lo possiamo fare, per esempio, grazie agli indumenti adatti allo sport e, inoltre, dovremmo sbarazzarci degli strati di troppo.

Quindi, dovremmo stare freschi e, infine, non dovremmo mai dimenticare di reintegrare, bevendo, tutti i liquidi persi.

