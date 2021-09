Fashion Week: si parte con la felpa post pandemica e il mix di camouflage/animalier

Sono finalmente accesi i motori della Fashion Week Milano: riprendono le sfilate dal vivo per la presentazione delle collezioni primavera-estate 2022. Dopo anteprime, party e inaugurazioni, la kermesse gestita dalla Camera Nazionale della Moda proseguirà fino al 27 settembre, giorno in cui i buyer di tutto il mondo voleranno a Parigi per seguire la moda francese. Per questa rinascita della fashion week Milano rilancia il made in Italy con 63 sfilate e 176 eventi. Quest’anno sarà l’Europa a guidare i trend perché New York e Londra hanno sfornato piuttosto poco, a causa della pandemia. Le uniche ispirazioni estere arrivano dalle follie delle star all’inaugurazione della mostra sulla moda al Metropolitan con il party Met Gala. Vediamo con la Redazione Attualità di ProiezionidiBorsa cosa propongono queste prime giornate.

Valentino lancia la felpa post pandemica

Ecco, dunque, da ieri a Milano il tradizionale affollamento di pubblico, compratori, stampa e celebrities. Mancano gli ospiti asiatici che hanno rinunciato al viaggio per non essere costretti a lunghe quarantene. Ma un po’ di compratori cinesi sono arrivati. Chiaramente sono scrupolosi come tutti: con green pass, mascherine e distanziamento in sale, gallerie e show room. La novità del giorno sul tema post pandemia è senza dubbio la felpa in edizione limitata con la scritta rossa “V-Vaccinated” lanciata da Valentino. La maison fondata da Valentino Garavani e disegnata oggi da Pierpaolo Piccioli, col ricavato di questo progetto sosterrà l’UNICEF.

Roberto Cavalli firma un grattacielo a Dubai

Sfilano in presenza 42 marchi, le presentazioni live sono oltre 60 in una atmosfera positiva e frizzante. Le sfilate in presenza durano quattro giorni, poi ci sono le presentazioni delle collezioni donna (molte insieme a capi maschili) e gli eventi digitali. Tra i grandi assenti manca Gucci che preferisce festeggiare i 100 anni con una super sfilata a Los Angeles in novembre. Splende al caldo anche il brand Roberto Cavalli, che ha vestito un grattacielo a Dubai. Tra le curiosità della prima giornata, la collezione abbigliamento Barbie e Ken e la linea bambini firmata Elettra Lamborghini. Complimenti alla J-Lo nostrana che ha già trasformato il suo lato b in un brand.

Max &Co rilancia il trasformismo Anni ’90

Hanno aperto le danze le divertenti proposte di Margherita Maccapani Missoni che ha disegnato un guardaroba ispirato agli anni ’90 per Max &Co. Con pezzi da indossare in modo inaspettato: foulard che diventano top, parka che diventano abiti. Pure i prendisole si portano in spiaggia ma anche di sera. Fioccano gli applausi per la capsule disegnata da Pao, frontman dei Negrita per il brand pugliese Pignatelli. Ma è standing ovation per la collezione di maglieria Benetton disegnata dal rapper Ghali, un tripudio di colori che ricordano indubbiamente il mondo arabo e la sua musica.

Antonio Marras racconta il parco distrutto del Muntiferru

Écru e nero sono i colori guida della collezione estate 2022 dello stilista sardo Antonio Marras, che denuncia lo scempio del Parco del Muntiferru, distrutto da un incendio nello scorso mese di luglio. Pizzi tridimensionali, abiti di tulle, giubbotti intarsiati, sangalli, lingerie a vista sono declinati secondo questa ispira. Con alcuni accenti colorati e stampe floreali tipiche del parco e dell’isola mediterranea. Il brand Bikkembergs collabora con Art of Sool, creando una capsule di felpe urbane, coloratissime, con il verde acqua ancora in pole position.

Simonetta Ravizza convince anche senza pellicce

Fashion Week: si parte con la felpa post pandemica e il mix di camouflage/animalier. E’ perfetta per tutte la proposta di abbinare il decoro camouflage militare in toni brillanti di verde con la texture leopardo. La stilista Simonetta Ravizza convince con linee, colori e stili. Propone arditi contrasti di fucsia, bluette e verde smeraldo, lo chic sofisticato dei colori vegetali, la tecnica del tie and dye.

Domani una grande giornata per Giorgio Armani che festeggia il quarantesimo anniversario di Emporio Armani, brand di cui resta mitica la festa in un hangar dell’aeroporto di Linate. La sfilata Emporio Armani uomo e donna primavera/estate 2022 si terrà negli spazi dell’Armani/Teatro. All’Armani/Silos si tiene invece “The way we are” , la mostra-manifesto che racconta quattro decadi di storia del marchio sotto forma di abiti, immagini e filmati, che ne ripercorrono filosofia e spirito. Sarà anche distribuito un numero speciale di Emporio Armani Magazine, diretto da Rosanna Armani.