Ormai sulle piattaforme in streaming ci sono delle serie concorrenti ai programmi della tv. Infatti, una fascia sempre maggiore di persone preferisce la comodità dello streaming on demand. Eppure quasi nessuno conosce questo trucco semplicissimo per scoprire film e serie nascoste di Netflix. Ci sarà capitato infatti di notare che questa piattaforma ci suggerisce sempre gli stessi contenuti. Ma andiamo con ordine.

Lo streaming on demand ci permette di scegliere quello che vogliamo guardare quando vogliamo. Questo concetto sino a ieri rivoluzionario oggi è la realtà per tanti italiani, che spesso si affidano al colosso Netflix. Si stima infatti che nel Mondo questa piattaforma abbia oltre 207 milioni di utenti. Nel nostro Paese siamo quasi arrivati a 5 milioni. Una fetta consistente della popolazione che dipende da questa piattaforma per la scelta dei contenuti da guardare. Anche se ci sembra una scelta unicamente nostra, spesso veniamo influenzati dalle locandine che appaiono sulla pagina principale. Con quale criterio ci appaiono quelle e non altre? E perché sembrano sempre le stesse? E infine, esiste un modo per visualizzare più facilmente i vari generi offerti da Netflix?

Netflix è sempre stata all’avanguardia quando si tratta di capire i gusti dei suoi utenti. Infatti, le serie e i film che ci vengono proposti dalla piattaforma sono basati sulle nostre scelte. Sulla base di ciò che decidiamo di guardare e del voto finale che gli diamo, Netflix capisce a cosa siamo interessati. Addirittura, ormai è in grado di prevedere quale delle nuove uscite può interessarci di più. Tutto ciò avviene sulla base di un algoritmo molto sofisticato. Quindi, non è un’impressione, sulla pagina principale ci vengono spesso proposti gli stessi contenuti. Alle volte però questo sistema può essere un po’ limitativo. Infatti, può finire per impedirci di notare tanti altri contenuti a cui saremmo effettivamente interessati.

Fortunatamente, esistono una serie di stratagemmi per ovviare a questo problema. In questo modo possiamo accedere a delle categorie di contenuti molto specifiche. Ad esempio, abbiamo voglia di vedere una miniserie ispirata al Giappone, o una commedia romantica legata ai viaggi? Bene, basta trovare la categoria corrispondente. Per farlo ci basterà digitare su un motore di ricerca “categorie nascoste Netflix” o l’inglese “Netflix hidden categories”. Ci sono diversi siti che mettono a disposizione delle liste di tutte queste categorie. Quando ci clicchiamo sopra verremo direttamente reindirizzati su Netflix. Un’altra opzione, utile soprattutto se usiamo la tv, è digitare i codici che corrispondono ogni categoria. Di nuovo, possiamo cercare questo elenco online. Ci basta poi cambiare il numero finale che appare nel motore di ricerca Netflix.