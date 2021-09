Se stiamo cercando idee su come vestirci per andare in palestra in autunno, ecco il suggerimento perfetto

Vestirsi, a volte, non è solo una questione di stile ma può essere un modo per riparare e proteggere il nostro fisico da attacchi esterni.

Questi arrivano principalmente dalle temperature e dagli sbalzi termici a cui, per esempio, andiamo incontro proprio ora che sta arrivando l’autunno.

Anche per andare in palestra ci vorrebbe l’abbigliamento giusto, soprattutto in questo periodo in cui stiamo per affrontare il cambio di stagione.

Vestirci nel modo corretto, infatti, potrebbe ripararci dal colpo d’aria a cui andremmo incontro appena finito l’allenamento, ricoperti di sudore.

Tuttavia, trovare i vestiti adatti per andare in palestra non è sempre semplice e può causare tantissime indecisioni, prove e lotte con il proprio armadio.

E soprattutto è ancora più difficile durante questa stagione un po’ pazzerella in cui entriamo in palestra lasciando fuori il caldo e usciamo trovando freschetto.

In questo articolo, allora, vedremo che se stiamo cercando idee su come vestirci per andare in palestra in autunno, ecco quale potrebbe essere il suggerimento perfetto e vincente.

Come riprendere la palestra

Innanzitutto, dobbiamo sapere che andare in palestra potrebbe essere davvero una buona decisione e un’abitudine positiva da inserire nella nostra routine.

Questo soprattutto se siamo ancora indecisi sull’iscriverci o meno o se semplicemente ci sembra difficile ricominciare dopo un periodo estivo di totale relax.

Fare un po’ di attività fisica, infatti, farebbe bene al nostro corpo e alla nostra mente.

Ci aiuterebbe non solo a rendere il nostro fisico più tonico, resistente ed elastico ma anche a contrastare stress e ansie accumulate nel corso della giornata.

Certamente, però, non dovremo riprendere immediatamente a pieno regime con circuiti troppo faticosi e impegnativi.

Un suggerimento, allora, potrebbe essere quello di affiancare a pesi e cardio qualche lezione di Pilates per riattivare la muscolatura e renderla più sciolta.

Se stiamo cercando idee su come vestirci per andare in palestra in autunno, ecco il suggerimento perfetto

Immaginare un ritorno in palestra, quindi, potrebbe essere meno traumatico se l’affrontassimo con gradualità.

E potrebbe diventare ancora meno difficoltoso se sapessimo come vestirci ora che arriva l’autunno sia per ripararci dai colpi d’aria sia per scegliere l’outfit velocemente.

Il nostro problema potrebbe risolversi con un suggerimento davvero perfetto che abbina praticità a quel giusto tocco di stile.

Allora di cosa si tratta?

Il suggerimento perfetto sarebbe quello di vestirsi “a cipolla” per andare in palestra in autunno.

Un abbigliamento a cipolla si compone di più strati di vestiti che possiamo togliere o mettere a seconda delle esigenze e della temperatura.

Partiamo, allora, dalla parte inferiore.

Potremmo decidere di indossare dei pantaloncini leggings da coprire, una volta terminato l’allenamento, con una tuta in caldo cotone più larga e confortevole.

Per quanto riguarda, invece, la parte superiore, potremmo abbinare un top sportivo ad una felpa “cropped” e oversize, per seguire gli ultimi trend.

Infine, non dovremmo mai dimenticare di portare in borsa una giacca cerata leggera, con cappuccio, per ripararci da vento e pioggia.

Ecco che con un abbigliamento a cipolla saremo più freschi e pratici in palestra ma riparati e ben coperti una volta fuori.