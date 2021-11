Per diventare bravi cuochi, bisogna imparare ricette molto originali. Oggi ne vediamo proprio una che utilizza un’amatissima carne e la arricchisce con un insolito frutto. Non perdiamo altro tempo, dunque, e conosciamo la pazzesca ricetta di carne con un ingrediente segreto ricco di fibre.

Ingredienti

Oggi proviamo a cucinare della lonza di maiale al forno con condimento di mela. Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono questi:

1 chilo di lonza di maiale;

5 spicchi d’aglio;

1/2 cucchiaino di pepe nero;

2 cucchiai di olio d’oliva;

2 mele rosse tagliate in quattro;

1 mela verde;

1 cipolla tagliata a fette;

2 cucchiai di burro;

50 millilitri di tazza di sciroppo d’acero;

1 cucchiaio di succo di limone;

mezzo cucchiaino di scorza di limone;

1 cucchiaino di foglie di menta fresca tritate finemente;

1 di cucchiaino di foglie di salvia fresca tritate finemente;

2 cucchiaini di sale;

1 cucchiaino di prezzemolo tritato;

1 cucchiaino di rosmarino tritato;

olio d’oliva.

Segnaliamo in particolare la presenza di mela, che è un cibo molto particolare da accostare al maiale. Allo stesso tempo, secondo gli esperti, ci permetterebbe di regalare molte fibre a questa ricetta.

Conosciamo la pazzesca ricetta di carne con un ingrediente segreto ricco di fibre

Riscaldiamo il forno a 200 gradi, mettendoci dentro una griglia. Tagliamo grossolanamente l’aglio, poi cospargiamoci il sale. Ora tagliamolo a fettine molto piccole, e quando avremo finito, mettiamoci su il pepe.

Ora prendiamo la lonza, e strofiniamoci le fettine d’aglio, per insaporirlo bene. Poi mettiamolo da parte.

Adesso rosoliamo la lonza. Scaldiamo l’olio in una padella in acciaio inossidabile a fuoco medio-alto, ed aggiungiamoci la carne. Facciamola rosolare su tutti i lati, fino a quando non è ben dorata. Ci vorranno da 4 a 6 minuti per lato. Una volta che tutti i lati sono dorati, trasferiamo la lonza di maiale su un piatto.

Aggiungiamo il burro, la cipolla, le mele rosse e le erbe nella padella. Spegniamo, ma lasciamo la padella sul fuoco. Spargiamo le mele, la cipolla, il burro, il rosmarino e la salvia uniformemente all’interno della padella. Mettiamoci su lo sciroppo d’acero. Ora prendiamo lonza e condimento, e mettiamo tutto in una teglia, poi mettiamo tutto nel forno per circa un’ora.

Mentre la lonza cuoce, prepariamo una salsa con la mela verde. Mettiamo la mela, la scorza di limone, il succo di limone, l’aglio, la menta, la salvia, il prezzemolo, il rosmarino e il sale in un robot da cucina. Tritiamo bene fino a quando il composto è omogeneo, ed aggiungiamo olio d’oliva alla fine.

Quando la lonza è pronta, mettiamola su un vassoio, e rovesciamoci su la salsa di mela verde. Il piatto è pronto.