Esiste questa sorta di regola non scritta secondo cui dopo una certa età vanno aboliti i capelli lunghi. L’abbiamo sentito dire praticamente da tutte le nostre amiche e lo vediamo continuamente dal parrucchiere. Oltrepassata la soglia dei 40 anni ecco che tante donne scelgono tagli corti o addirittura cortissimi.

C’è chi dice che lo fa per comodità, per evitare di passare tanto tempo a fare la piega. C’è chi insiste volendoci convincere che in 2 minuti è già pronta per uscire. Oppure chi sostiene che così la tinta ai capelli dura addirittura di più e si risparmia sul ritocco.

In realtà alcune di queste motivazioni sono sicuramente comprensibili, ma non il reale motivo. Ci lasciamo convincere dalla società che i capelli lunghi e sinuosi siano solo per le donne giovani. O al massimo per le Star del cinema che possono sfoggiarli a tutte le età.

Più giovani e belle anche dopo i 50, è questo il taglio più adatto che sfina il viso e definisce gli zigomi

E invece scegliendo il taglio giusto ci si può sentire a proprio agio con diverse lunghezze. L’importante è calibrare le scalature e il movimento sul nostro tipo di viso. Anzi, con il taglio giusto possiamo anche ottenere una sorta di effetto lifting naturale.

Attenzione alla proporzione

Il taglio più adatto e che sta bene a tutte non esiste. È impossibile pensare che tanti visi tutti completamente diversi stiano bene con un solo taglio. È vero possiamo seguire i trend del momento e approfittare dei tagli che sfinano il viso. Ma questo più che altro per dare volume ad una chioma un po’ piatta e rada.

Il segreto per sembrare davvero più giovani e belle è proprio incorniciare al meglio il viso. Il taglio deve essere complementare alla forma e mettere in risalto gli zigomi. In questo modo si otterrà un effetto immediatamente più radioso e giovanile. Non dipende dalla lunghezza del capello, ma dai cosiddetti “layer”. Cioè gli strati che creano movimento e profondità alla chioma e al viso.

Un viso ovale starà bene sia con un taglio più dritto che con uno scalato. Un viso tondo invece avrà bisogno di focalizzare l’attenzione sugli zigomi, quindi meglio ciocche corte davanti. Ancora un viso più rettangolare e spigoloso avrà bisogno di linee morbide, quindi scalature più lunghe. Queste sono in generale le regole da seguire quando chiediamo un taglio al parrucchiere. Ma se poi vogliamo anche essere alla moda, optiamo per uno spettinato voluminoso medio corto. Una piega facile da fare anche a casa che ringiovanisce almeno di 10 anni.

Quindi per sentirsi più giovani e belle anche dopo i 50 è questo che dobbiamo chiedere al parrucchiere. Valorizziamo i punti di forza e prendiamoci cura dei capelli con il metodo dell’acqua di riso fermentata. In pochissimo tempo potremmo riavere i capelli lunghi e forti, pronti a nuovi tagli e acconciature.

