Se le dive di Hollywood e le influencer stanno dettando le mode nel look femminile, gli uomini guardano anche ad altri settori. Primi tra tutti lo sport e il cinema. Anche ai cantanti, pensando ai famosissimi Maneskin, ma soprattutto per i più giovani. Gli uomini dai 30 in su guardano spesso al Ronaldo della situazione, al Brad Pitt o al Johnny Depp. L’uomo spesso al taglio dei capelli abbina anche quello della barba e del pizzetto. Senza contare l’aggiunta del look dell’occhiale: da vista e da sole. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Cerchiamo di capire quali saranno i tagli in voga nei prossimi mesi per gli uomini che cercano un look particolare e piacevole.

Sembra non mollare la tendenza questo taglio

Capello corto con ciuffo alto e tenuto all’indietro. Un look giovane, non adatto a tutte le età, che è esploso nel 2020. Eppure, complici anche soprattutto i calciatori, sembra non mollare la hit parade dei tagli più amati. Magari con un pizzetto appena accennato e la basetta a zero. Per un aspetto di personalità, che può andare bene all’uomo con la mascella spigolosa e il viso duro. Un taglio morbido da contrapporre a una fisionomia più dura per un abbinamento che alle donne piace e non poco.

Per avere un fascino giovane e sportivo ecco i fantastici tagli capello uomo che potrebbero spopolare in primavera estate 2022

Nel 2021 sembrava il taglio pronto a spodestare dal trono quello appena visto. Ci riferiamo al look con:

taglio corto con rasature laterali;

ciuffo spettinato spostato lateralmente a coprire appena una parte della fronte.

Il tutto abbinato alla barba leggermente incolta per un aspetto sportivo che alterna ordine e un po’ di selvaggio. Oppure a una rasatura completa per un look da “bravo ragazzo” che ben si presta a piacere alle future suocere.

La doppia sfumatura che piace tanto ai calciatori

Per avere un fascino giovane e sportivo ecco i fantastici tagli tra cui quello che potrebbe fare la voce grossa nelle prossime settimane. Parliamo di un taglio barba-capelli che vediamo molto presente nelle partite di calcio. Un vero e proprio simbolo di molti atleti di questo popolare sport: taglio di capelli corto sfumato su taglio di barba sempre sfumata ma abbastanza lunga.

Con un ciuffo alto e ingellato come sta portando ultimamente una delle icone del pallone: Leo Messi.

