Più facile e veloce del solito semifreddo la torta gelato gusto biscotto fatta in casa conquisterà famiglia e amici

Nel fine pasto di queste ultime e calde giornate di maggio si vive una sorta di anticipazione dell’estate, cominciando ad assaporare gelati e sorbetti.

Mille gusti variegati e una freschezza unica rendono il gelato il dolce must di stagione, che prende il posto delle torte casalinghe.

Certo, ci sono preparati altrettanto freschi come, ad esempio, la cheesecake al limone o il frozen yogurt tiramisù, pronto in pochi minuti.

Ma se pensiamo all’estate è impossibile non associarla quasi sinonimicamente al gelato, da sempre protagonista indiscusso dei mesi più caldi.

Le gelaterie stupiscono con tante nuove proposte, ma non è detto che non possiamo noi stessi realizzare qualcosa di simile a casa, anche senza gelatiera.

È questo il caso della torta gelato gusto biscotto, più facile e veloce del solito semifreddo e pronta a far sognare il nostro palato.

Per realizzarla ci occorreranno:

150 g di burro;

100 g di zucchero;

25 g di cacao amaro in polvere;

300 g di farina 00;

2 uova;

5 g di lievito in polvere per dolci;

750 g di gelato al fiordilatte;

100 g di gocce di cioccolato fondente.

Cominciamo naturalmente con la preparazione della base biscottata, amalgamando in una ciotola farina e lievito setacciati con il cacao.

Aggiungiamo poi il burro freddo a cubetti e lavoriamo con le mani per ottenere un composto sabbioso a cui andrà aggiunto anche lo zucchero.

Per terminare la pasta frolla non resta ora che amalgamare anche le uova e mescolare nuovamente, creando una sfera di impasto da mettere in frigorifero.

Il panetto dovrà riposare circa 30 minuti al freddo, prima di essere ripreso e steso con il mattarello, dandogli spessore di 1 cm.

A questo punto, preso un coppapasta dal diametro di 22 cm circa, ricaviamo due dischi di frolla e inforniamoli a 180 °C per 15 minuti.

Una volti pronti, mentre si raffreddano, in una ciotola amalgamiamo il gelato con le gocce di cioccolato, così da ottenere la stracciatella. Se preferiamo, possiamo usare anche pistacchi o granella di nocciole.

Non resta quindi che assemblare la torta, sistemando il gelato tra i due dischi di frolla, e lasciare riposare in freezer per 3 ore.

Al momento di servire, lasciamo a temperatura ambiente per qualche minuto e completiamo l’opera con una spolverata di cacao.

