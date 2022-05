Quante volte abbiamo pensato di dover usare il forno per preparare un qualsiasi dolce. Impossibile pensare a lunghe cotture in forno con il caldo e le temperature prettamente estive. Non a caso, il tiramisù è una delle ricette preferite in questa fase dell’anno. Per prepararlo servono indispensabilmente ingredienti come caffè, uova, zucchero o mascarpone. Eppure, ne esistono così tante varianti, fresche e sfiziose, che non ci fanno pentire di aver tradito la ricetta originale. Per questa serviranno fragole e ricotta, l’alleata perfetta per un fine pasto indimenticabile perché possiamo usarla in tantissimi modi nei dolci.

Gli ingredienti per 8 porzioni

600 g di fragole più qualcuna per decorare;

250 g di ricotta;

130 g di zucchero;

200 g di biscotti tipo savoiardi o Pavesini;

250 g di panna fresca da montare;

30 g di succo di limone.

Pronto all’istante per conquistare tutti, questo tiramisù con ricotta e fragole è cremosissimo anche senza uova e mascarpone

Il primo passo da cui cominciare consiste nel lavare accuratamente le fragole, mantenendone qualcuna da parte per la fase decorativa. Tagliare le fragole a pezzi abbastanza piccoli e condirli, all’interno di una boule da cucina, con 30 grammi di zucchero e succo di limone. Bisognerà mescolare i 3 ingredienti con cura per far sì che le frutta possa macerare perfettamente. Quindi, lasciare da parte in frigorifero per almeno un’ora.

Montare a neve la panna fresca con l’aiuto di uno sbattitore elettrico. Il consiglio è di usare una panna ben fredda da frigo. E, per ottenere una panna montata davvero eccezionale, un piccolo trucco consiste nel lasciare ciotola e fruste in frigo prima dell’utilizzo. Questo le renderà ben fredde e agevolerà il montaggio della panna fresca.

Gli ultimi passaggi di questo dolce senza cottura

Di sicuro è pronto all’istante per conquistare tutti questo tiramisù davvero eccezionale, che si prepara con fragole fresche. Nessun bisogno di lunghi passaggi o di cotture in forno. In una ciotola, mescolare ricotta e lo zucchero rimanente fino a ottenere una crema perfettamente liscia. Unire anche la panna montata alla crema di ricotta appena preparata, avendo cura di non farla smontare. Scolare le fragole dal loro succo e usare quest’ultimo per ammorbidire i biscotti della base come faremmo con il caffè.

Terminato il primo strato di biscotti, coprirli con parte della crema di ricotta e panna. Poi, distribuire sopra le fragole a pezzetti. Terminare così tutti gli ingredienti e decorare con le fragole fresche messe da parte. Attendere almeno un’ora prima di servirlo e gustarlo.

