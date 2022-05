Ecco 3 piante da mettere sotto le rose per non far crescere l’erba più decorative delle solite corteccia e ghiaia

La primavera è la stagione in cui la natura esplode ricoprendo le piante di foglie verdi brillanti e fiori colorati e profumatissimi. Con l’estate, poi, continua questo spettacolo naturale e la voglia di goderselo dal balcone o dal giardino di casa è quasi irrefrenabile. Per questo iniziamo partendo da qualche pulizia extra degli spazi esterni e proseguiamo piantando piante meravigliose, magari scegliendo delle varietà resistenti al caldo e al Sole diretto.

In questo periodo, però, anche se più delicate e non propriamente amiche del solleone, impazzano le rose. Queste piante, dall’andamento cespuglioso oppure rampicante, sono un intreccio di rami spinosi che culminano in bouquet di petali vellutati. Le rose, però, sono molto apprezzate non solo per le fioriture, abbondanti e lunghe, ma anche perché non impossibili da coltivare. Un altro punto a loro favore sarebbe dato dalla possibilità di poterle piantare, e averle rigogliose, sia in vaso che in piena terra. Tuttavia, per renderle davvero mozzafiato dovremmo impedire all’erba spontanea e all’erbaccia di crescere alla base e per farlo potremmo valutare delle piante bellissime, ben più ornamentali di ghiaia o corteccia.

Erbacce e pacciamatura

Come ogni altra pianta che cresce in vaso o in piena terra, anche le rose spesso ospitano alla base erbe ed erbacce infestanti. Queste crescono spontaneamente, quasi facendo un dispetto alle nostre mille attenzioni e continue estirpazioni, e si diffondono a macchia d’olio. La loro presenza minaccerebbe la loro naturale bellezza, creando confusione ai piedi della pianta.

Un rimedio per impedire la loro nascita e moltiplicazione potrebbe essere la pacciamatura. Quest’operazione consisterebbe nel ricoprire il terreno con materiale isolante, utile anche contro il troppo caldo o il troppo freddo e per mantenere umido il terreno. I materiali per realizzarla sono innumerevoli e solitamente per le rose si scelgono quelli più belli esteticamente, come la corteccia o la ghiaia. Nonostante ciò, per avere un effetto ancora più sorprendente potremmo sostituirli con delle meravigliose piante tappezzanti e dall’andamento strisciante.

Ecco 3 piante da mettere sotto le rose per non far crescere l’erba più decorative delle solite corteccia e ghiaia

La prima pianta si chiama Waldsteinia ternata ed è una sempreverde, perenne, molto fitta e compatta. Resisterebbe benissimo sia all’ombra sia al Sole che in situazioni di siccità e da maggio a luglio si riempirebbe di deliziosi fiori gialli. Al contrario, durante l’inverno, le sue foglie passerebbero da un verde brillante a un rosso porpora.

La seconda pianta è il Thymus serpyllum, perenne e aromatica. Anche questa sarebbe particolarmente resistente sia all’ombra sia al Sole e anche durante l’inverno. Inoltre, da giugno a ottobre si riempirebbe di piccolissimi fiori rosa, incredibilmente d’effetto.

Infine, ci sarebbe la Sagina subulata, molto fitta, simile al muschio ma piena, per tutta l’estate, di minuscoli fiorellini bianchi. Anche in questo caso saremmo in presenza di una pianta ultraresistente, addirittura usata per tratti di verde calpestabili.

Allora, ecco 3 piante da mettere sotto le rose in grado di evitare la proliferazione delle erbacce, belle, facili da mantenere e incredibilmente durature.

