Seguire un’alimentazione varia e ricca di tutti i nutrienti richiede anche l’assunzione del fosforo. Esso è uno dei minerali più abbondanti nell’organismo in quanto partecipa a numerose reazioni di trasformazione dell’energia. Il fosforo è un elemento essenziale per dare struttura e stabilità alle membrane cellulari ed un costituente fondamentale degli acidi nucleici, DNA e RNA.

Esso contribuisce e rinforzare denti ed ossa, insieme ad altri minerali essenziali. Stanchezza, affaticamento, irritabilità e dolori articolari talvolta potrebbero essere l’avvisaglia di una carenza di fosforo. Per integrare al meglio quest’importante minerale nella dieta esistono cibi che possono soddisfare adeguatamente il fabbisogno giornaliero. Più di fagioli e uova questa farina altamente proteica è una miniera di fosforo per rafforzare denti e ossa.

Come seguire un’alimentazione consapevole

Per conservarsi in ottimo stato di salute è fondamentale che quotidianamente si faccia il carico di tutti i nutrienti indispensabili all’organismo. A volte, tuttavia, è difficile coniugare un corretto stile alimentare con l’assunzione di cibi fortemente appetibili ma ricchi di grassi e calorie.

Partendo da questa ipotesi, alcuni ricercatori inglesi hanno individuato uno spuntino vegetale che aumenta naturalmente il senso di sazietà regolando l’appetito, come descritto in precedenza. Attualmente, l’industria alimentare rivolge sempre più la propria attenzione su prodotti che soddisfino la richiesta di cibi sani e allo stesso tempo buoni. Ecco perché spesso gli scaffali dei market si popolano di ingredienti per realizzare le ricette in modo salutare e gustoso.

È il caso ad esempio delle numerose varietà di farina che oggi troviamo in commercio. In un precedente articolo abbiamo illustrato una tipologia di farina che presenta alte concentrazioni di magnesio ed è ottima per ripulire il colon e sgonfiare la pancia. Un’ulteriore varietà, invece, presenta interessanti concentrazioni di un altro minerale utile all’organismo.

Più di fagioli e uova questa farina altamente proteica è una miniera di fosforo per rafforzare denti e ossa

Secondo le tabelle di composizione degli alimenti CREA, una farina particolarmente ricca di fosforo è quella soia. Essa presenta in 100 grammi di prodotto ben 600 mg di fosforo, quantità quasi vicina al fabbisogno giornaliero di un adulto. Stando agli indici presenti sulle tabelle CREA, la farina di soia sarebbe più ricca di fosforo anche rispetto ai fagioli e alle uova.

Questi infatti contengono rispettivamente 450 mg e 586 mg di fosforo per 100 grammi di prodotto. La farina di soia è particolarmente nota per l’alta concentrazione di proteine che contiene nella sua composizione, quasi 37 grammi per porzione da 100 grammi. Essa si può impiegare per numerose preparazioni in cucina e spesso sostituisce le uova nelle ricette vegane. Nell’ottica della varietà dei cibi, la farina di soia potrebbe dunque essere un’ottima alleata ai fornelli e una preziosa miniera di fosforo.

