Tra le numerose varianti che esistono della frittata è possibile trovarne alcune che non prevedono l’utilizzo delle uova. Questa versione infatti è perfetta anche per chi sceglie di seguire una dieta vegana o vegetariana. Non vi sono alla base ingredienti di origine o provenienza animale, pertanto è un piatto da portare in tavola per accontentare tutti i palati. Vediamo allora come realizzare l’irresistibile ricetta della frittata proteica senza uova per gustare un piatto ricco e salutare.

Le numerose proprietà della farina di ceci, ottima alleata in cucina

La frittata senza uova prevede l’utilizzo di un differente ingrediente altrettanto proteico e molto gustoso. Si tratta della farina di ceci, alimento senza glutine, ricco di proteine e con un indice glicemico particolarmente basso. Per 100 grammi di prodotto, la farina di ceci contiene all’incirca: 22 grammi di proteine; 5 grammi di lipidi; 54 grammi di carboidrati; 14 grammi di fibra alimentare; 6 mg di sodio; 800 mg di potassio; 6,10 mg di ferro; 117 mg di calcio e tante altre sostanze come le vitamine A, B, C ed E.

In alcune regioni italiane la farina di ceci rappresenta la base di tante ricette della tradizione locale. Un esempio è rintracciabile proprio in Liguria dove la cosiddetta “farinata” si considera un vero e proprio piatto tipico di antica tradizione. La farina di ceci si presenta come una valida alleata in cucina per dare varietà alle proprie pietanze e per alternare gusti e sapori differenti. Dopo aver scoperto le numerose proprietà della farina di ceci, vediamo come realizzare un piatto alternativo e gustoso. Ecco l’irresistibile ricetta della frittata proteica senza uova per gustare un piatto ricco e salutare. Per la realizzazione servono solo pochi e semplici ingredienti, una padella antiaderente e una ciotola per l’amalgama.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti e procedimento da seguire

Per realizzare una frittata per due persone gli ingredienti da procurarsi sono i seguenti:

200 grammi di farina di ceci;

300 ml di acqua a temperatura ambiente;

80 gr. di zucchine (o asparagi o altra verdura a proprio piacimento);

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

un pizzico di curcuma;

un pizzico di noce moscata;

sale e pepe q.b.

Per realizzare la frittata proteica senza uova, per prima cosa versare in una ciotola la farina e mescolarla con l’acqua. È importante che la farina si mescoli bene di modo da non formare grumi. Continuando a mescolare aggiungere l’olio, il sale, il pepe, la noce moscata e la curcuma. Quest’ultima spezia servirà non solo ad esaltare il sapore, ma a conferire il tipico colore giallo alla frittata pur non essendovi uova all’interno.

Per ultimo aggiungere le verdure tagliate a cubetti o in fette sottili e precedentemente appassite in padella. Nella scelta delle verdure è possibile divertirsi ad inserire anche un mix in base ai propri gusti. Quando tutti gli ingredienti saranno mescolati, riscaldare la padella nella quale si cuocerà la frittata. Impostare una temperatura media di modo da cuocere omogeneamente la frittata. Dopo circa 5 minuti, rigirare la frittata per cuocerla anche sull’altro lato. Servire la pietanza calda aggiungendo un ciuffetto di prezzemolo per decorare. Ecco svelata l’irresistibile ricetta della frittata proteica senza uova per gustare un piatto ricco e salutare.

Approfondimento

Stupire gli ospiti con 3 squisiti antipasti che non richiedono cottura