Ci sono sostanze presenti negli alimenti indispensabili per garantire al nostro organismo tutti i nutrienti necessari. In presenza di determinate carenze si potrebbe scegliere di assumere integratori specifici. Oppure, prestando attenzione ai valori nutrizionali di alcuni alimenti, è possibile integrare facilmente i vari nutrienti con la dieta.

Un esempio estremamente comune riguarda proprio l’assunzione del magnesio. Questo minerale è fondamentale per produrre energia, in quanto interviene in moltissime reazioni cellulari. Inoltre, esso è un ottimo alleato di ossa, sistema nervoso e funzioni enzimatiche. Alcuni alimenti ne sono particolarmente ricchi e potrebbero a pieno titolo rappresentare delle vere e proprie miniere da prendere in considerazione. Ad esempio, contiene più magnesio di sgombro e spinaci questa farina utile a sgonfiare la pancia e ripulire il colon. Vediamo di seguito di cosa si tratta.

Come integrare ogni giorno il magnesio tramite l’alimentazione

Il magnesio è una sostanza fondamentale per il nostro organismo, in quanto è implicato in numerose funzione metaboliche e reazioni biochimiche di rilascio energetico. Per assicurarsi quotidianamente un’adeguata quantità di magnesio sono molti gli alimenti dai quali è possibile ricavare tale sostanza.

Il magnesio si trova ad esempio in molti alimenti di origine animale o vegetale come i legumi o le verdure a foglia verde. Chi ha difficoltà ad inserire nella dieta alimenti simili, potrebbe seguire un trucco molto semplice ed efficace per mangiare quotidianamente verdure in ricche porzioni. Ci sono tuttavia persone che hanno gusti molto selettivi rispetto a specifici alimenti, in particolare il pesce o i vegetali. Sebbene molti alimenti di queste categorie siano ricchi di magnesio, per alcuni riesce difficile inserirli nella propria dieta. L’alternativa utile per assumere ugualmente magnesio potrebbe dunque risiedere in un cereale.

Uno degli alimenti che rappresenta una fonte privilegiata di magnesio è la crusca. Un tempo considerata una sorta di scarto alimentare, oggi la crusca sta vivendo una vera e propria rivalutazione sul piano dietetico e nutritivo. Si tratta della parte del cereale fibrosa che ricopre i semi del frumento e di altri cereali e che si presenta generalmente in piccole scaglie. In base a quanto indicano le tabelle CREA, la crusca contiene in 100 grammi ben 550 mg circa di magnesio.

Un apporto ben più sostanzioso di sgombro o spinaci che rispettivamente contengono tra i 20 e 30 mg di magnesio per 100 grammi. La crusca, oltre ad essere un’ottima fonte di magnesio, è anche ricca di fibre insolubili che favoriscono la motilità intestinale. Insieme dunque a tanti altri alimenti, la crusca potrebbe diventare un’ottima alleata in cucina e per la salute. Con il suo sapore deciso, la crusca può essere un ottimo ingrediente per realizzare numerose ricette ricche di gusto e nutrienti.

Approfondimento

