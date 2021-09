Si fa presto a dire fagioli, ma in realtà ne esistono tante tipologie con proprietà e sapori diversi. Si finisce tuttavia per comprare e mangiare sempre gli stessi anche semplicemente perché non si è avuta occasione di assaggiare quelli meno comuni. E ciò nonostante i benefici e le caratteristiche nutrizionali dei fagioli sono sostanzialmente sovrapponibili per cui ciò che conta è che facciano parte dell’alimentazione. In particolare sono questi i 3 legumi meno calorici che contengono più ferro e proteine per abbassare velocemente la glicemia alta il colesterolo cattivo. Si tratta di proteine vegetali che non incidono negativamente sui livelli di zucchero e grasso nel sangue. In più garantiscono un’elevata sensazione di sazietà proprio grazie all’abbondante presenza di fibre.

Forse molti ignorano per esempio che glicemia e colesterolo oltre 200mg/dl scendono rapidamente con questo spuntino ricco di proteine vegetali. E che tali proteine rappresentano il più degno e salutare sostituto di quelle di origine animale spesso piene di antibiotici. Pertanto via libera al consumo di ceci, lenticchie, piselli, fave, cicerchie, lupini, soia e altri alimenti della famiglia delle leguminose. E si consideri che tra le leguminose, più di borlotti e cannellini è questo il re dei fagioli con antiossidanti e senza glutine. Mentre fra i legumi con indice glicemico basso ecco il più efficace contro diabete e colesterolo cattivo.

Per chi segue un regime di restrizione calorica e desidera perdere qualche chilo di troppo diventa importante calcolare le calorie che si assumono quotidianamente. Fra le diverse specie, il fagiolo che contiene meno grassi e calorie è in assoluto quello azuki che in Italia si può acquistare in negozi specializzati.

In Giappone se ne fa largo uso e dopo la soia è fra gli alimenti che compare più spesso nella dieta quotidiana. I fagioli azuki sono controindicati in presenza di colon irritabile, ma facilitano sensibilmente il transito intestinale. Inoltre l’assenza di glutine li rende particolarmente indicati per i soggetti che soffrono di celiachia. Inoltre sono in corso alcuni studi per determinare la capacità inibitoria di specifiche combinazioni alimentari contro le cellule del tumore al seno. Fra di esse l’azione sinergica di uva e fagioli azuki ha prodotto un’azione antagonista alla proliferazione di cellule tumorali. Servono tuttavia ulteriori indagini per confermare i benefici terapeutici di alcune associazioni alimentari.