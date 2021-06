Anche i soggetti più giovani che non hanno valori glicemici alti o livelli di colesterolo preoccupanti dovrebbe seguire una dieta alimentare bilanciata. Il consumo regolare di legumi assicura effetti benefici a prescindere dall’età e dall’eventuale presenza di patologie. Inoltre lenticchie, fagioli, ceci, lupini e altri legumi sono indispensabili in un regime alimentare sano ed equilibrato. E ciò perché contengono carboidrati, proteine vegetali, fibre, diversi micronutrienti che danno una sensazione di sazietà. In virtù del modesto contenuto di grassi e zuccheri i legumi risultano ideali dunque anche per chi desidera perdere i chili in eccesso.

Analizziamo dunque i 3 legumi meno calorici che contengono più ferro e proteine per abbassare velocemente la glicemia e il colesterolo cattivo. Chi teme i picchi glicemici solitamente monitora con costanza i livelli di glucosio nel sangue soprattutto quando consuma alcuni alimenti. Infatti “Ecco quanto deve essere la glicemia a digiuno e i valori normali 2 ore dopo pranzo per evitare i sintomi più pericolosi del diabete”. Considerando il potere saziante, i legumi sono da preferirsi ad altri cibi che invece presentano un valore calorico più alto.

I 3 legumi meno calorici che contengono più ferro e proteine per abbassare velocemente la glicemia alta e il colesterolo cattivo

I legumi freschi presentano infatti un valore energetico che raramente supera 70/80 kcal su 100 grammi, mentre quelli secchi hanno 300 kcal/100g. I più ricchi di ferro sono i fagioli che ne contengono all’incirca 8mg su 100 grammi di prodotto secco. Ma a seconda della varietà di fagioli si possono riscontrare quantitativi più alti come nel caso dei borlotti che assicurano 9mg di ferro per ogni etto.

Anche il consumo di lenticchie garantisce l’apporto di 8 mg di ferro, mentre i ceci ne contengono una quantità inferiore pari a 6,5 mg. Inoltre alcune varietà di legumi godono della garanzia dei marchi D.O.P. e I.G.P. e appartengono di diritto al patrimonio gastronomico italiano. Fra i legumi con il più basso contenuto calorico vi sono i piselli con 42kcal/100g, i fagioli neri con 97 kcal. Ma anche i fagioli rossi o borlotti con 124 kcal, i fagioli di soia con 147 kcal, le lenticchie verdi con 257 kcal.

Approfondimento

