Se è vero che una mela al giorno toglie il medico di torno, non hanno certo minor valore le proprietà nutritive di arance e mandarini. Questi meravigliosi agrumi, specialmente in inverno, vengono consigliati per aiutare il sistema immunitario a prevenire i classici malanni di stagione. Sia arance che mandarini, infatti, sono preziose fonti di antiossidanti, fibre e vitamina C.

Eppure forse pochi lo sapranno ma più di arance e mandarini questo frutto alleato di cuore e sistema immunitario conterrebbe tonnellate di vitamina C.

Dalla Cina con furore

Non è la prima volta che ci troviamo a fornire interessanti alternative ad arance, limoni e mandarini. Ad esempio ecco lo straordinario agrume di stagione ricco di antiossidanti che potrebbe ringiovanire pelle e cartilagini. Tuttavia, il frutto che presentiamo, pur essendo ricchissimo di vitamina C, non appartiene alla famiglia degli agrumi.

Stiamo infatti parlando del kiwi, frutto della Actinidia deliciosa che trova le sue origini nella lontana Cina. Il kiwi è un frutto estremamente goloso che apporterebbe, buccia esclusa, circa 44 calorie per ogni 100 g di prodotto. Il kiwi non solo avrebbe un basso contenuto calorico, ma vanterebbe un maggiore apporto di vitamina C rispetto ai classici agrumi.

Infatti, come riportato sulle pagine di Humanitas risulta che il kiwi sia più ricco di questa vitamina idrosolubile.

Nel dettaglio, sempre rapportando 100 g di prodotto, si piazza al terzo posto il mandarino con 42 mg di vitamina C contenuta. Segue l’arancia che invece apporta un quantitativo di vitamina C pari a 50 mg. Chiude la classifica con netto distacco il kiwi che vanta su 100 g di prodotto ben 85 mg di vitamina C.

Quali sono i potenziali benefici del kiwi?

Oltre ad essere dei golosi alleati del sistema immunitario, i kiwi apporterebbero ulteriori vantaggi. Grazie infatti all’alto contenuto di vitamina C questi frutti aiuterebbero a contrastare i radicali liberi, causa di invecchiamento, infiammazioni e tumori. È sempre poi la vitamina C ad avere un potenziale effetto protettivo nei confronti dei sintomi di asma.

Infine, l’alto quantitativo di polifenoli e potassio sarebbe in grado di aiutare la salute cardiovascolare.

Possibili controindicazioni

Sebbene vanti delle notevoli proprietà dovremmo consultare un medico sull’assunzione del kiwi se stiamo assumendo alcuni tipi di farmaci. È questo il caso di farmaci anticoagulanti e antiaggreganti o quelli contro la pressione alta.

