Mentre, rimanendo in tema di agrumi, sono ben note le proprietà di arance, mandarini e pompelmi che da qui a breve riempiranno i banchi di frutta. Tuttavia, nella famiglia degli agrumi se ne nasconde uno in particolare che potrebbe diventare in breve tempo un elemento immancabile in casa. Pertanto, ecco lo straordinario agrume di stagione ricco di antiossidanti che potrebbe ringiovanire pelle e cartilagini

Moltissimi lo conosceranno per la nota bevanda gassata, ma il chinotto è un frutto gustoso e salutare che viene raccolto tra ottobre e dicembre.

Il chinotto vanta delle grandissime qualità in quanto si dimostra un fedele alleato del sistema immunitario grazie alla ricchezza di vitamina C. Questa fa parte del gruppo di molecole antiossidanti che concorrono alla lotta contro i radicali liberi che sono tra le principali cause di invecchiamento. Inoltre, sempre la vitamina C è anche un grandissimo alleato di tutti i tessuti che contengono collagene tra cui articolazioni e tessuti connettivi.

Sarà proprio la stimolazione del collagene a rimpolpare la pelle e renderla soda e a rendere più elastiche le cartilagini.

Una menzione, poi, merita il beta-carotene che è un precursore della vitamina A. Proprio la vitamina A è impiegata dall’organismo nello sviluppo dei denti e per rinforzare le ossa. Infine, il chinotto contiene anche naringina che non sono appartiene alla categoria degli antiossidanti ma funge anche da antinfiammatorio.

Come viene utilizzato

Il frutto può essere mangiato intero, ma si fa un grande utilizzo anche dei fiori e della buccia. Spesso questi sono impiegati nella fitoterapia per farne estratti ed infusi che aiutano la digestione.

Il chinotto, inoltre, grazie alle sue proprietà funge da energizzante naturale che risulta utile anche contro episodi astenia.

Infine, è possibile realizzare degli infusi anche con le foglie secche del chinotto che non solo avrebbero proprietà digestive ma, secondo i metodi tramandati dalla nonna, sembrerebbe queste tisane bevute dopo i pasti aiutino ad alleviare la sensazione di gambe pesanti.

