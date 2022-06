Durante i cambi di stagione non è raro riscontrare cali di pressione, senso di debolezza o affaticamento. Questo può accadere in tutti i periodi dell’anno ma quando le temperature diventano incandescenti, la stanchezza diventa un problema.

La causa potrebbe essere legata non solo all’abbassamento di pressione dettato dal caldo, ma anche dalla perdita di liquidi. Attraverso il fenomeno della sudorazione, senza accorgerci, perdiamo non solo acqua, ma anche preziosi sali minerali. Tra questi uno dei più importanti è il magnesio che molti tentano di reintegrare attraverso il consumo di banane. Ma di seguito vedremo che più delle banane sarebbero questi gli alimenti per reintegrare i livelli di magnesio.

Buone abitudini

Il magnesio è un minerale importantissimo per sentirci in forze dal momento che partecipa a diversi processi dell’organismo. Infatti, serve al controllo di nervi e muscoli ed alla produzione di energia. Il magnesio, inoltre, partecipa anche alle funzioni di controllo della glicemia e della pressione sanguigna. Ma come integrarlo? Innanzitutto per recuperare le forze che vengono meno durante il periodo estivo è necessario seguire alcune buone pratiche. Il consumo ideale di magnesio è di circa 300 milligrammi al giorno e per assicurarcene l’assunzione il primo passo è bere regolarmente. L’acqua, infatti, è una preziosa fonte di sali minerali, tra cui il magnesio appunto. Durante il giorno, dunque, ricordiamo di bere almeno 2 litri di acqua con regolarità. Ma passiamo ora agli alimenti utili a reintegrare questo prezioso minerale.

L’estate, per fortuna, offre tanti prodotti di stagione per aiutarci a combattere stanchezza e spossatezza. Tra questi, oltre alle celeberrime banane, sono da tenere in considerazione le pesche.

Più delle banane sarebbe questo il frutto di stagione ricchissimo di magnesio e antiossidanti per eliminare stanchezza e spossatezza

Per 100 g di prodotto le pesche conterrebbero 9 mg di magnesio, insieme a tanti altri importanti nutrienti. Tra questi le vitamine C, potente antiossidante, e la vitamina A utile alla salute di pelle e occhi. Oltre al magnesio, inoltre, le pesche contengono fluoro, alleato di ossa e denti, e potassio per la salute del cuore.

Insomma un piccolo dolce frutto dalle mille risorse. Tuttavia è essenziale ricordare che nel caso in cui stanchezza e spossatezza si facciano persistenti, magari in accompagnamento all’alito cattivo, è importante rivolgersi ad un medico.

