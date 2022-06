Le malattie cardiovascolari sono un gruppo di patologie che riguardano le malattie del cuore, come ad esempio l’infarto, e quelle cerebrovascolari, come l’ictus. Ad oggi, queste malattie sono molto frequenti ed invalidanti, tanto da essere la principale causa di morte, sia per gli uomini che per le donne.

Una delle cause principali che portano all’insorgere di queste patologie è l’elevata pressione arteriosa, o anche detta ipertensione. Diversi studi affermerebbero che, oltre all’assunzione di farmaci, è possibile prevenire l’ipertensione attraverso una corretta alimentazione e l’aumento dell’attività fisica. Nelle prossime righe, concentreremo la nostra attenzione in particolare sul primo aspetto, svelando quali sono gli alimenti da consumare e quelli da evitare.

Per prevenire l’insorgenza di ictus e altre malattie al cuore, sarebbero questi gli alimenti salvavita da consumare maggiormente

Per tenere sotto controllo la pressione arteriosa, dunque, bisognerebbe correggere le proprie abitudini alimentari. Innanzitutto, è importante ridurre drasticamente il consumo di alcool e diminuire le quantità giornaliere di sale. Su quest’ultimo punto, pare che, a livello di popolazione, basterebbe abbassare di 3 g la quantità giornaliera di sale per:

a) ridurre del 22% l’incidenza di ictus;

b) diminuire del 16% l’incidenza di malattie coronariche.

Oltre al sale, potrebbe essere utile limitare il consumo di grassi saturi, grassi trans e il colesterolo alimentare. Tra i cibi più ricchi di queste sostanze troviamo le carni rosse, i formaggi, i salumi, i dolci, gli snacks e così via.

Ecco gli alimenti da mangiare a volontà

Tra gli alimenti, invece, che bisognerebbe consumare con regolarità troviamo ovviamente la frutta e la verdura, con almeno 4-5 porzioni al giorno (pari a circa 300 g). Oltre a questi, abbiamo anche i legumi, vegetali a foglia verde e, in generale, cibi ricchi di potassio. In quest’ultima categoria rientrano, ad esempio, i cavoli di Bruxelles, i carciofi, i pomodori, le banane ed i meloni.

Per prevenire l’insorgenza di ictus e altre malattie al cuore, sarebbero importanti anche tutti quegli alimenti ricchi di fibre e molecole come fitosteroli e fitostanoli. Questi si trovano essenzialmente negli oli vegetali e, in piccole quantità, all’interno di frutta, verdura, grano e legumi. Inoltre, sarebbe importante assumere anche discrete quantità di acidi grassi omega 3, contenuti in alcuni pesci (come salmone, dentice e alici) e altri alimenti vegetali. Per fare un esempio, tra gli alimenti ricchi di fibre e omega 3 rientrano i semi di chia, che si potrebbero consumare sia a colazione che come spuntino.

