Le pulizie domestiche possono essere una vera e propria scocciatura. E questo molti di noi lo sanno bene. In tanti, infatti, passano ore e ore a pulire ogni angolo del proprio appartamento, perdendo energie e tempo utile in faccende che potrebbero essere risolte in pochi minuti. Pensiamo, per esempio, a quando puliamo i nostri sanitari.

Impieghiamo svariato tempo, ogni giorno, per farli brillare in modo evidente e spesso il risultato non è neanche quello che speravamo.

Per cercare di risolvere il problema, però, potremmo affidarci ai consigli delle nonne. Sono diversi i rimedi, infatti, che potrebbero salvare la situazione e che potrebbero risparmiarci tempo e fatica.

I rimedi delle nonne sono utilissimi quando si parla di pulizie domestiche e possono darci dei consigli davvero interessanti e inaspettati

Il mix di borace e aceto può sicuramente essere interessante e, soprattutto, potrebbe darci dei risultati davvero soddisfacenti. Entrambi gli ingredienti, infatti, hanno delle proprietà formidabili quando si parla di eliminare le incrostazioni. E potrebbero far tornare facilmente bianco il nostro water in pochissime mosse.

Ma, oltre a questi due elementi, possiamo provare altre opzioni, che forse ci convincono di più. E una di queste comprende l’uso di 3 ingredienti, in particolare, che potrebbero stupirci.

Stiamo parlando id bicarbonato di sodio in polvere, foglie di menta e sale fino.

Vediamo come mixarli insieme per poter ottenere un composto utile nelle pulizie domestiche e davvero impressionante.

Un WC finalmente bianco senza tracce di nero o giallo con il miglior rimedio delle nonne di sempre che ci farà sognare

Per prima cosa, quindi, mettiamo in una ciotola il bicarbonato di sodio. Ora, aggiungiamo anche 3 cucchiai di foglie di menta, che avremo tritato in un momento precedente. E adesso, ci basterà aggiungere solo un pizzico di sale fine per concludere il tutto.

Mescoliamo e amalgamiamo bene gli ingredienti e conserviamo il composto in un barattolo, non esposto al sole. Quando sarà il momento di usarlo, prendiamone un cucchiaio solo e versiamolo nelle zone del nostro water che sono ricoperte dalle macchie di sporco. Aggiungiamo un goccio d’acqua, così da creare una pasta che possa essere strofinata sulle parti che vogliamo lucidare. Risciacquiamo il tutto con acqua tiepida.

Ed è così che otterremo finalmente un WC finalmente bianco senza tracce di nero e davvero splendente che sembrerà pulito e quasi nuovo.

