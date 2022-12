Più del fumo ecco che alcuni cibi potrebbero essere letali e farci ammalare prima, anche nelle feste

Quasi 150 scienziati e 50 paesi mondiali coinvolti per scoprire, o meglio confermare, che non è solo il fumo che ci porterebbe alla morte precoce. Andiamo a scoprire gli errori gravissimi che potremmo fare tutti noi a tavola.

In un periodo in cui ce la siamo forse cavata dalla Pandemia che ha segnato i nostri ultimi anni, ecco tornare in auge il problema della dieta alimentare. Questo perché moltissimi scienziati e nutrizionisti lanciano l’allarme che i nostri figli mangerebbero sempre peggio, soprattutto quando non sono controllati. Ecco allora uno studio americano, l’ennesimo, che ci ricorda come il fumo sia uno dei nostri nemici mortali, ma anche la tavola potrebbe concorrere a far sviluppare determinate e ulteriori malattie. Cerchiamo allora di capire meglio quali sono i rischi che troviamo sulle nostre tavole.

3 malattie legate alla tavola potrebbero accorciarci la vita

Infarti e malattie cardiovascolari, tumori di ogni genere, diabete, sono 3 nemici mortali che secondo gli scienziati causerebbero più morti del fumo. Ogni anno, infatti sul nostro pianeta il 25% circa dei decessi sarebbe riconducibile a queste 3 malattie. Le quali a loro volta sarebbero legate anche al tipo di alimentazione quotidiana e alle carenze di nutrienti. Secondo le statistiche, il tabacco sarebbe ancora un perfido nemico della nostra salute, ma non quanto una dieta sbagliata e spesso troppo legata al cibo spazzatura. Attenti anche all’alcol, anche se almeno durante le feste, qualche cocktail speciale potremmo anche gustarlo con parsimonia.

Più del fumo ecco che alcuni cibi potrebbero essere letali e farci ammalare prima della vecchiaia

Frutta e verdura, sempre consigliate da medici e scienziati, sarebbero le nostre preziose alleate e cercare di vivere meglio in salute. Ma secondo l’indagine condotta a livello mondiale, troppe persone ignorerebbero l’importanza dei cereali integrali. Alimenti che invece farebbero la gioia non solo del nostro cuore, ma anche del sangue, del fegato, del pancreas e di tutto il sistema digestivo. Tanto che la maggior parte dei medici sono d’accordo nell’affermare che i cereali integrali sarebbero degli alimenti cardio protettivi. Assieme ad altri alimenti salutari che non dovremmo mai farci mancare.

I grandi nemici che minacciano la nostra salute e tutti i giorni

Più del fumo ecco che alcuni cibi potrebbero essere letali e farci ammalare prima, anche nelle feste, partendo proprio dal cibo spazzatura. Fatalità coloro che seguono la dieta mediterranea sarebbero nelle fasce più basse del rischio mortalità legato alla tavola. Così come curiosamente, sarebbero i giapponesi, con la loro cucina semplice, i meno esposti ai pericoli della pressione sanguigna troppo alta, dei tumori al colon e del rischio infarto. Paesi invece come gli Stati Uniti d’America, in cui regna il cibo fast-food, avrebbero un’incidenza di morte altissima proprio tra coloro che prediligono il cibo spazzatura. Meglio quindi, durante queste lunghe feste darsi sì al sapore, ma senza esagerare, per il bene della nostra salute e quella dei nostri cari.