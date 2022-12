5 meravigliosi e pluripremiati aperitivi per stupire gli ospiti a Natale: tutti li bevono!

Poche ore e ci troveremo tutti riuniti attorno al tavolo assieme ai parenti per festeggiare il Natale, ma sappiamo veramente quali sono gli aperitivi più in voga al momento? Scopriamoli insieme.

C’è stata la corsa nelle scorse ore agli ingredienti per preparare dei fantastici primi, arrosti e secondi, contorni sfiziosi e salutari, e dolci a non finire. Magari abbiamo anche ascoltato i nostri consigli in materia di vini, accaparrandoci qualche etichetta prestigiosa a prezzi accessibili. A proposito proprio di bere, oggi vedremo invece quali sono in questo momento aperitivi e cocktail più apprezzati e bevuti nel Mondo.

Al quinto posto della classifica un aperitivo davvero di classe

Correva l’anno 1862 e nel vecchio West c’era aria di Guerra di Secessione. Ma sicuramente nordisti e sudisti erano accomunati da un buon bicchierino di whisky. È proprio il “Whisky Source” è il cocktail da anni presente ai primi posti delle classifiche, grazie al suo immancabile bourbon, liquore molto amato in tutto il pianeta. E, che per chi non sapesse la curiosità, deve il suo nome all’omonima contea nello Stato del Kentucky. Dobbiamo aggiungerci anche del succo di limone, 1 cucchiaino di zucchero e dell’albume d’uovo a nostro piacere, per dare ancora più energia a questa bevanda.

5 meravigliosi e pluripremiati aperitivi per stupire gli ospiti a Natale e coccolarli con cura

Ecco un altro mito che non tramonta mai e che per decenni è stato portato alla ribalta dal mitico 007, James Bond. Parliamo del “Martini Dry”, con vermouth francese originale, gin, spremuta di limone, una fettina d’arancia e la classica oliva verde. Vermouth e gin sono rigorosamente da utilizzare in parti uguali. Altra bevanda intramontabile è il leggendario “Daiquiri”, il rum più bevuto al Mondo. Rum bianco, sciroppo di zucchero, succo di lime, ben scecherato e serviti, come vorrebbe la ricetta originale cubana, freddi, se non addirittura ghiacciati.

Un testa a testa Europa Stati Uniti per la vittoria finale

Nei primi 2 posti della classifica dei cocktail e degli aperitivi più premiati al Mondo c’è un testa a testa tra vecchio continente e Stati Uniti d’America. Si giocano infatti la vittoria finale il mitico “Negroni”, incontrastato leader europeo, sia nei bar che tra le mura domestiche e uno dei miti classici americani, da anni ai primissimi posti della classifica: l’”Old fashioned”. Bourbon, zucchero, Angostura e un goccio di soda per questo cocktail così famoso da dare il suo nome anche al bicchiere che lo contiene. 5 meravigliosi e pluripremiati aperitivi per stupire gli ospiti a Natale: tutti li bevono! E, perché non dare anche un’occhiata al nostro oroscopo, nella speranza che siano proprio delle feste fortunate.