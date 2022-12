Il Vaticano l’ha fatta di nuovo grossa! Ecco la moneta che tutti i collezionisti stanno desiderando

Alla fine dell’anno, il Vaticano stupisce tutti con l’emissione di una moneta davvero affascinante e che qualsiasi collezionista dovrebbe possedere. Ecco com’è fatta e quanto vale!

Il collezionismo di monete, come ben sappiamo, è un fenomeno che attrae sempre più persone. Chi è interessato a questa pratica, in genere, trova piacere non solo nel raccogliere esemplari che rappresentano periodi storici, o culture specifiche, ma anche nello studiare la loro evoluzione nel tempo. Inoltre, risulta un’attività interessante anche per chi è appassionato di arte, perché le monete sono oggetti artistici che, grazie alla loro bellezza e rarità, possono avere anche un elevatissimo valore monetario.

Attenzione all’ultima emissione della Zecca Vaticana

Questo 2022 è stato un anno incredibilmente prospero per gli appassionati di monete e numismatica. Diversi Stati, infatti, hanno coniato ed emesso nuovi esemplari, soprattutto commemorativi, che in futuro potrebbero valere una vera e propria fortuna. Tra i gli Stati più attivi, in questo senso, troviamo sicuramente il Vaticano che, anche sul finire dell’anno, ha appena annunciato l’uscita di una moneta che susciterà un grandissimo interesse per gli addetti ai lavori. Stiamo parlando della nuovissima moneta da 200 euro che darà inizio al programma “Verso l’Anno Santo del 2025”. Vediamo di cosa si tratta.

Il Vaticano l’ha fatta di nuovo grossa con questa moneta dedicata al prossimo Giubileo

Il 2025 sarà un anno fondamentale per il Vaticano e per tutti i cristiani, poiché si terrà il 25° Giubileo ordinario. Come in occasione del Giubileo del 2000, e di tanti altri anni santi, anche il prossimo sarà caratterizzato dall’emissione di medaglie, monete e francobolli, sia durante la celebrazione che negli anni precedenti ad essa. Infatti, la Zecca del Vaticano, il 19 dicembre, ha emesso la prima delle 3 monete dedicate al Giubileo, in una serie che culminerà proprio nel 2025.

Tratti estetici della moneta

Sul rovescio della moneta, troviamo:

al centro Gesù che, come il “ Buon Pastore ”, porta sulle spalle un agnello , rappresentazione dell’anima che Egli stesso ha salvato;

che, come il “ ”, porta sulle spalle un , rappresentazione dell’anima che Egli stesso ha salvato; sulla sinistra, la scritta “ CITT Á DEL ”, mentre sulla destra “ VATICANO ”;

”, mentre sulla destra “ ”; la scritta “ VERSO L’ANNO SANTO DEL 2025 ” in alto;

” in alto; e il valore nominale “EU200RO” in basso.

Sul dritto, invece, abbiamo:

al centro la classica araldica di papa Francesco ;

; in alto la dicitura “ FRANCISCVS PP. ANNO X MMXXII ”;

”; in basso il motto “MISERANDO ATQUE ELIGENDO” e la firma dell’artista Arianna Cicconi.

Ecco quanto valgono questi 200 euro del Vaticano

Questo esemplare può essere considerato, ad oggi, il più prezioso dell’attuale offerta numismatica vaticana. Infatti, si tratta di una moneta in oro 917/1.000, realizzata in qualità proof, con un peso di 40 g ed un diametro di 38,5 mm. Inoltre, ha una tiratura bassissima, ossia 499 esemplari. Ecco, quindi, perché il Vaticano l’ha fatta di nuovo grossa. Infatti, il prezzo di emissione che è stato fissato all’incredibile cifra di 3.498 euro!

Nonostante possa sembrare un prezzo esorbitante, non dimentichiamoci che è molto probabile che il suo valore potrebbe aumentare nei prossimi anni, specie se inserito nella collezione completa. Per questo motivo, potrebbe essere un buon investimento (comunque ad alto rischio), e anche un buon regalo da fare ad un figlio, o a un nipote, dato che siamo in periodo di festa.