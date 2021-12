Le erbe infestanti non ci danno mai tregua neppure in inverno. Sono molto tenaci e anche se le estirpiamo manualmente, ricrescono puntualmente. Oltre ad interessare vasi e giardino, le erbacce si diffondono anche rapidamente fra i sassi e le mattonelle dei vialetti. Basta solo qualche piantina sfuggita al diserbo per dare subito la parvenza di disordine e trascuratezza. Molti prodotti chimici inoltre potrebbero non essere compatibili con i materiali scelti per il nostro vialetto. Ci sono molti tipi di pietre molto porose che potrebbero rimanere macchiate con la vaporizzazione di un erbicida chimico. Senza fare fatica per estirpare le erbe infestanti manualmente e soprattutto senza impiegare prodotti chimici costosi possiamo seguire questo consiglio.

Come realizzare un diserbante completamente naturale, efficace e gratis, frutto del riciclo di questo scarto della cucina

In cucina, in realtà troviamo già tutto l’occorrente per realizzare un diserbante assolutamente naturale e a costo 0. Questo diserbante fai da te potrà essere utilizzato ovunque perché non è tossico e pertanto è innocuo anche per i nostri amici a quattro zampe. Passiamo quindi alla preparazione. Prepariamo delle uova soda con abbondante acqua. Portiamo a bollore e lasciamo andare a fuoco medio per sette minuti. Togliamo le uova e aggiungiamo all’acqua di cottura, quattro cucchiai di bicarbonato per litro. La soluzione ricca di calcio rilasciato dalle uova in unione al bicarbonato e al calore dell’ebollizione sarà letale per le erbacce.

Altre acque di cottura delle verdure

Molte acque di cottura degli ortaggi non sono riutilizzabili come, ad esempio, quella degli asparagi che, se bevuta, può costituire un ottimo diuretico. L’acqua di cottura delle patate può essere invece un buon diserbante perché ricca di amido. Andrà benissimo anche se l’acqua fosse salata in quanto il sale potenzierà l’effetto erbicida. Ancora bollente potremo utilizzarla sul vialetto. Meglio evitare invece l’utilizzo nell’orto perché l’amido potrebbe nuocere anche ad altre varietà vegetali coltivate e non infestanti.

