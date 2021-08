Qual è il modo migliore per affrontare il rientro al lavoro col sorriso? Ovviamente stupire i colleghi grazie a un nuovo taglio di capelli! Settembre è infatti un ottimo momento per un cambio di look. Vediamo perché, ma soprattutto scopriamo lo stile del momento: il taglio più trendy dell’autunno 2021 è perfetto per chi vuole un look chic senza sforzo!

Il momento migliore per darci un taglio

Chi ha i capelli lunghi spesso esita per mesi prima di darci un taglio. Sembra una decisione così importante e irreversibile, ma è bene ricordare che i capelli ricrescono. Se ci si pente, si fa sempre in tempo a tornare al vecchio look.

Inoltre, per le indecise croniche, settembre è il momento migliore per un taglio netto. Infatti, dopo le vacanze, i capelli sono secchi, rovinati e sfibrati. L’incubo peggiore sono le doppie punte: queste continuano a spezzarsi, impedendo ai capelli di crescere forti e sani. Il modo migliore per risolvere il problema è proprio un bel taglio.

Ma su quale look orientarsi? Qualche tempo fa la Redazione di ProiezionidiBorsa aveva consigliato l’airy bob, un taglio che sta bene proprio a tutte e ringiovanisce. Non è, però, l’unico caschetto che spopolerà nell’autunno 2021. Per chi non è convinta dall’airy bob, c’è un’alternativa molto chic.

Il taglio più trendy dell’autunno 2021 è perfetto per chi vuole un look chic senza sforzo

Il caschetto (noto anche come bob) è un look senza tempo, in grado di donare subito stile e personalità. C’è chi pensa che questo taglio invecchi: niente di più sbagliato! Con il caschetto giusto si possono dimostrare anche dieci anni in meno.

Bisogna però ricordare che il bob esiste in una miriade di varianti. Per avere un look fresco, bisogna scegliere il caschetto più in voga. In particolare, occorre guardare all’Inghilterra: l’hair stylist londinese James Earnshaw prevede infatti che spopolerà il tucked bob.

Il termine “tucked” significa piegato: il taglio di capelli da scegliere è infatti corto, alla mandibola e leggermente rimborsato. Si tratta di una tendenza che arriva dritta dagli anni ’90, ma è decisamente tornata di moda. Il taglio non deve essere troppo ingessato: il consiglio è aggiungere una morbida frangia a tendina, che incornicia il volto e dà un tocco chic e parigino.

La bella notizia è che questo look non richiede troppo sforzo quando si tratta di messa in piega. La parte posteriore dei capelli va infatti lasciata asciugare in modo naturale. A richiedere un po’ di cura è solo la frangia, ma basterà spazzolarla all’indietro mentre si usa il phon.

Insomma, un taglio davvero semplice per essere sempre chic senza troppo impegno!

