Le torte sono i dolci per ogni occasione con cui non si fa mai cilecca. Anche in periodo di feste sorprendono e possono rivelarsi la sorpresa migliore per amici e parenti. Per realizzare una torta invernale leggera e profumata non è necessario conoscere ogni segreto in cucina. Basta un pizzico di manualità e i giusti ingredienti per dare vita a un dolce memorabile.

Nella proposta di oggi illustreremo una ricetta davvero facile ma altrettanto goduriosa, cucinata con una manciata di ingredienti facilmente reperibili al supermercato. Scopriamo nel dettaglio ciò che ci serve per realizzarla.

Ingredienti

Nel menù di oggi si fa spazio una gustosissima torta alla nutella pronta in un lampo. Perfetta quando tempo e idee scarseggiano e non abbiamo molti ingredienti in casa. Ecco il necessario per uno stampo da 22 cm:

270 gr di farina 00;

150 gr di burro;

2 uova;

100 gr di zucchero;

120 ml di latte;

lievito per dolci in polvere;

nutella a piacere.

Questa torta velocissima è il dolce delle feste da cucinare raccomandato dai migliori pasticceri e chef stellati

Prima di dedicarci all’impasto, spargiamo la nutella a cerchio su un foglio di carta da forno. Il diametro dovrà essere leggermente più piccolo di quello della tortiera. Fatto questo, sistemiamo tutto temporaneamente nel congelatore.

Adesso tagliamo a pezzetti il burro e lo mettiamo in una bacinella con lo zucchero. Amalgamiamo per bene gli ingredienti, poi aggiungiamo il primo uovo. Continuiamo a mescolare per ottenere un composto omogeneo, quindi versiamo anche il secondo uovo.

Senza smettere mai di mescolare, uniamo prima il latte poi il lievito e la farina setacciata. Amalgamiamo tutto alla perfezione, non si devono vedere grumi nell’impasto.

A questo punto, adagiamo metà composto all’interno di una tortiera foderata con carta da forno. Recuperiamo la nutella dal freezer e la adagiamo sopra l’impasto, quindi completiamo l’ultimo livello col restante impasto.

Preriscaldiamo il forno statico a 170 gradi, inseriamo la nostra teglia e cuociamo tutto per circa 35 minuti. Una volta sfornato il dolce potremo decorarlo con una spolverata di zucchero a velo. Questa torta velocissima è il dolce delle feste da cucinare raccomandato dai migliori pasticceri e chef stellati.

Altre idee per sorprendere con la nutella avanzata

Per spazzolare ciò che resta all’interno del vasetto della nutella, potremmo deliziarci con qualche idea golosa. Aggiungiamo un po’ di latte caldo all’interno del contenitore e mescoliamolo bene. Per finire, travasiamo tutto in una tazza e avremo la nostra bevanda calda tutta da gustare.

In alternativa, mettiamo la nutella nel microonde per pochi secondi, per farla sciogliere leggermente. Dopodiché, aggiungiamo un cucchiaio di mascarpone ed ecco una buonissima crema spalmabile fatta in casa.