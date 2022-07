Per una fresca e gustosa pausa durante la giornata, non c’è niente di meglio che concedersi un piccolo sfizio estivo dal sapore delicato. Numerose sono le ricette per la preparazione di deliziosi dessert come gelati, mousse, torte o apetizer freddi, da consumare nella bella stagione. Via libera a gustosi tiramisù in monoporzione, cheesecake di ogni gusto, gelatini fai da te davvero deliziosi e salutari.

Più buono del tiramisù questo veloce dolce al cucchiaio senza cottura che farà impazzire gli ospiti

Quella che vogliamo proporre oggi è un’insolita ricetta per portare in tavola un po’ di gusto rimanendo sempre nell’ambito di un’alimentazione sana e bilanciata. Un dessert che si presta bene come ottima merenda, come delizioso fine pasto, ma anche come spuntino pre nanna. Una ricetta che si prepara in un baleno e che rende contenti grandi e piccini.

Mousse di yogurt greco

Ingredienti per 8 persone:

250 grammi di panna liquida;

300 grammi di yogurt greco;

80 grammi di zucchero a velo;

10 grammi di gelatina alimentare;

Frutta fresca e granella di frutta secca a piacere.

Procedimento

Mettere il boccale di un robot da cucina nel frigorifero e utilizzarlo non appena è ben freddo. Intanto, mettere in ammollo i 10 grami di gelatina in acqua fredda. Versare la panna per la nostra mousse all’interno del boccale e montarla a neve ferma per almeno 1 minuto e riporre in un contenitore, senza smontarla. Intanto, nel boccale mettere 100 grammi di yogurt greco e scaldare leggermente per 20 secondi, a 50 gradi, velocità 2. Aggiungere poi nel boccale la gelatina alimentare precedentemente strizzata e far girare ancora 1 minuto nelle modalità precedenti. Successivamente, aggiungere nel boccale il restante yogurt, circa 200 grammi, e lo zucchero a velo, mescolare. Versare il composto sulla panna montata e mescolare con movimenti circolari dal basso verso l’alto. Coprire il composto con della pellicola trasparente e lasciar riposare per circa 1 ora.

Mettere la mousse nella sac a poche e riempire i bicchierini o le tazzine. Prima di farlo possiamo guarnire il fondo con della granola. Arricchire il tutto con dell’aggiunta di frutta fresca: per esempio fragole, mirtilli, lamponi e terminare con della granella di mandorle, pistacchi o noccioline. Infine, guarnire con un filo di cioccolato fondente sciolto o qualche altra salsa. Servire e gustare.

Una mousse dal sapore delicato da guarnire in base ai propri gusti, con granella di nocciole, pistacchi, granola e salse di ogni tipo, cioccolato bianco o fondente, amarena, pistacchio. Dunque, davvero più buono del tiramisù questo veloce dolce al cucchiaio.

