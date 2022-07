Finito il bagno al mare si è alla ricerca di una pettinatura facile da fare che non richieda troppo tempo. Una di quelle però carine, che si possono portare se abbiamo una cena oppure un aperitivo.

D’estate con il troppo caldo, l’umidità e l’acqua del mare non conviene assolutamente usare la piastra oppure l’asciugacapelli. Questo perché i capelli appena fatti potrebbero durare veramente poco tempo. Se non asciughiamo i capelli, però, dall’altro lato questi potrebbero gonfiarsi e non avere alcun tipo di forma o styling.

I capelli al mare durante l’estate

Quando abbiamo i capelli lunghi gestirli al mare potrebbe essere complesso. Spesso quello che facciamo è una bella coda alta e passa la paura. Però possiamo anche fare delle belle pettinature da sfoggiare in vacanza.

Non appena usciamo dalla doccia, dobbiamo usare un olio idratante per capelli. In questo modo si nutrono per bene ed evitiamo che diventino secchi. Inoltre l’olio avrà il compito di proteggere il capello dal calore dell’asciugacapelli, ma contemporaneamente anche quello di dare forma ai nostri capelli.

Ricordiamoci, inoltre, che al mare è importante proteggere la cute e il capello stesso dai raggi solari. Per questo motivo esistono degli oli o creme con protezione solare che possiamo mettere anche sulla testa.

Ecco la semplice pettinatura per capelli medi o lunghi che possiamo fare senza piastra tendenza dell’estate

Quest’estate è dominata dalle beach waves. È una pettinatura veramente pazzesca da sfoggiare in spiaggia, in città, a cena o all’aperitivo sulla spiaggia. Insomma, una pettinatura che possiamo fare sempre. Inoltre va benissimo sia sui capelli lunghi sia su quelli medi.

Le beach waves ovviamente possiamo farle anche con la piastra. Ma lasciamo respirare i nostri capelli almeno d’estate e non stressiamoli. Quindi facciamo tutto senza piastra.

La prima cosa fondamentale è non asciugare i capelli. Infatti ci facciamo la doccia e poi applichiamo l’olio idratante e styling. Poi prendiamo delle ciocche di capelli, la grandezza dipende da quanto vogliamo grandi le onde, arrotoliamole tra due dita e poi fissiamole in testa con delle forcine. Più ciocche facciamo più le onde saranno piccole, meno ne facciamo più queste saranno grandi.

Una volta che abbiamo fatto tutti i capelli, adesso non ci resta che aspettare. Infatti dobbiamo aspettare che asciugandosi questi prendano la forma delle onde. Una volta asciutti, togliamo tutte le forcine, apriamo le nostre onde e abbiamo creato delle beach waves senza piastra. Ed ecco la semplice pettinatura per capelli medi o lunghi che va benissimo per l’estate in qualsiasi occasione.

