É ufficialmente partito il conto alla rovescia per l’inizio della tanto attesa estate. Il solstizio decreterà l’arrivo ufficiale della stagione estiva, delle giornate di mare e delle meritate vacanze. Manca ancora poco più di una settimana, però. Una settimana che per 4 segni potrebbe rivelarsi veramente incredibile. Perché secondo l’oroscopo piovono soldi, avanzamenti di carriera e appuntamenti galanti per 4 segni che potranno contare sul preziosissimo appoggio di Mercurio e della Luna. È il momento di scoprire se ci siamo anche noi nel magico quartetto.

I Gemelli saranno il segno top della settimana

Quello che sta per iniziare è un periodo da incorniciare per i Gemelli. Marte e Giove favorevoli garantiranno grandissime opportunità di crescita ai nati sotto questo segno. Un appoggio che li inserisce di diritto tra i segni più fortunati del mese. A rendere ancora più interessante la situazione arriva anche Mercurio. Significa che i Gemelli avranno finalmente il controllo sulla loro vita e capacità dialettiche che permetteranno di raggiungere tutti gli obiettivi lavorativi e finanziari.

Ottime notizie in arrivo per il Toro

Tornerà a splendere da lunedì anche il segno del Toro. I Toro si sono impegnati moltissimo nelle ultime settimane per mettere le basi di un progetto ambizioso. Questa settimana raccoglieranno i frutti e incontreranno la persona che darà la spinta decisiva. Oppure il socio che mancava per far partire una nuova attività. Molto bene anche il versante sentimentale con appuntamenti dell’ultimo minuto decisamente coinvolgenti.

Piovono soldi, avanzamenti di carriera e appuntamenti galanti per questi 4 segni zodiacali che grazie a Mercurio e Luna passeranno 7 giorni indimenticabili

Tra i 4 segni più fortunati di questa settimana un posto importante lo occupa il Sagittario. Gli “arcieri” avranno ancora a lungo l’appoggio di Marte per le questioni lavorative e potrebbero ottenere un avanzamento di carriera tra mercoledì e giovedì. Il 14 la Luna piena arriverà in mezzo a Sagittario e Gemelli. Una congiunzione che renderà il Sagittario una vera calamita per l’altro sesso.

A sfruttare la benevolenza di Mercurio in Gemelli saranno anche i nati sotto il segno dell’Acquario. È un ottimo momento per le finanze e probabilmente anche per mettersi in proprio. Molto bene anche il versante sentimentale. A patto che gli Acquario non stiano fermi e inizino a viaggiare e a dedicarsi a nuove esperienze. Con lo spirito d’intraprendenza giusto tutto andrà per il meglio.

