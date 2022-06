Mancano pochissimi giorni a uno degli eventi astrologici più importanti dell’anno: il solstizio d’estate. Il 22 giugno non sarà soltanto il primo giorno della nuova stagione. Sarà anche un nuovo inizio per moltissimi di noi. Perché il solstizio d’estate porterà un mucchio di soldi, nuove opportunità di lavoro e incontri decisamente stimolanti a 3 segni zodiacali. Pessime notizie, invece, per Vergine e Scorpione che non vedranno l’ora che torni l’inverno.

Arrivano giorni difficilissimi per Vergine e Scorpione

Per la Vergine l’inizio dell’estate sarà davvero faticoso e avaro di gioie. Il Sole in opposizione e i movimenti astrali della Luna porteranno grandissimo caos, litigi e scarse soddisfazioni lavorative. Il tutto condito da qualche acciacco fisico e pochissime energie per affrontare i problemi. Serviranno tantissima pazienza e sangue freddo in attesa di tempi migliori.

Non andranno meglio le cose per gli Scorpione che dovranno vedersela con colleghi invidiosi, fastidiose chiacchiere e problemi sul posto di lavoro. Unica consolazione un Nettuno favorevole che invita all’intraprendenza e a dar vita a nuovi progetti ambiziosi.

Il solstizio sarà la svolta per il Cancro

Finalmente arriva la tanto attesa svolta per i nati sotto il segno del Cancro. I Cancro sono stati tra i segni peggiori degli ultimi due mesi. Ma dal 21 cambierà davvero tutto. L’arrivo del Sole nella costellazione porterà una ventata di aria fresca, fatta di potenziali vincite economiche, soddisfazioni lavorative e grande energia. A completare il quadro straordinario ci penserà la Luna nuova del 29 giugno che favorirà incontri e nuove relazioni.

Il solstizio d’estate porterà un mucchio di soldi e incredibili opportunità a questi 3 segni zodiacali mentre Vergine e Scorpione rimpiangeranno l’inverno

A fare buona compagnia al Cancro tra i segni fortunati ci saranno i Pesci e il Sagittario. I Pesci stanno vivendo una prima metà del mese davvero pessima ma il solstizio cambierà tutto. In particolare sul versante sentimentale quando arriverà Venere a stimolare incontri e nuove conoscenze. E una di esse potrebbe dar vita a un rapporto destinato a durare nel tempo.

Con l’inizio dell’estate torneranno a sorridere anche i Sagittario. I pianeti in opposizione lasceranno spazio all’arrivo di Marte e Giove. Ovvero degli astri simbolo dell’energia, della voglia di fare e della fortuna. È il momento di mettersi alle spalle le incertezze e tentare nuove strade professionali. Strade che saranno costellate di soddisfazioni e notevoli passi avanti a livello economico.

