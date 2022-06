Durante la bella stagione truccarsi diventa un’impresa tutt’altro che semplice. Infatti con le alte temperature, la pelle tende a sudare vanificando l’applicazione del trucco stesso.

Ma un trucco leggero oltre che nel periodo estivo è sempre un ottimo alleato della nostra bellezza. Questa tipologia di make up è realizzata con pochissimi prodotti ed è in grado di valorizzare ogni tipo di viso regalandogli luminosità e armonia.

Un trucco leggero è anche in grado di non appesantire la figura e se studiato su misura metterà in risalto tutti i nostri punti di forza, facendoci apparire più radiose e con un viso luminoso.

Inoltre è un’ottima arma per non evidenziare le rughe, dunque un eccellente rimedio per sembrare più giovani.

Infatti l’abuso o l’uso massiccio di prodotti da make up appesantisce il viso rendendolo più vecchio, sottolineandone le imperfezioni.

Ma come fare per realizzare un trucco leggero ma degno di nota?

Come realizzare un trucco leggerissimo che resiste al caldo estivo perfetto su ogni tipo di viso adatto con occhi verdi, azzurri e marroni

Il primo consiglio, quello in assoluto più importante per realizzare un trucco leggero è senza dubbio la base. La base dovrà essere scelta con cura al fine di regalarci un effetto acqua e sapone. Il punto focale di questo make up infatti è l’armoniosità e la luminosità per tanto non è indispensabile una base eccessivamente coprente e pesante.

Dunque, è importante scegliere la giusta consistenza del fondotinta che non dovrà creare spessore. L’idea è quella di applicare un fondotinta che ci sia ma che non si veda, un prodotto capace di uniformare l’incarnato. Meglio optare per un prodotto liquido che garantisce una copertura più naturale ed uniforme.

Un altro aspetto importante è scegliere un fondotinta che maggiormente si avvicini al nostro incarnato. Questo ci permetterà di ottenere un effetto più naturale.

Indispensabile inoltre creare dei punti luce e per farlo potremmo utilizzare un correttore illuminante. Da applicare nei punti giusti come ad esempio sotto l’arcata sopraccigliare, nell’angolo interno dell’occhio e sull’arco di cupido.

Il trucco occhi invece dovrà essere nude e più naturale possibile. Per farlo potremmo optare per l’uso di ombretti neutri che vanno dalle colorazioni del beige al rosa.

Immancabile l’applicazione del mascara che aiuta a definire lo sguardo rendendolo profondo e intenso. Un altro aspetto importante sono le sopracciglia che se sarà necessario dovranno essere ricalcate.

Infine le labbra sarebbe meglio lasciarle effetto nude magari enfatizzandole con del gloss trasparente o con l’uso di rossetti nude. Ancora meglio evitare tinte forti e accese.

Per completare il look sarà sufficiente applicare un po’ di blush del colore più adatto alla nostra pelle più precisamente sulle gote.

Ed ecco come realizzare un trucco leggerissimo che resiste al caldo estivo perfetto di giorno ma anche di sera.

