Capita a tutti di guardare con una certa invidia benevola balconi e giardini altrui colmi di piante rigogliose. Talvolta sembrano scoppiare dalla grande quantità di fiori sgargianti e lussureggianti, un vero spettacolo. Di contro però ci si potrebbe trovare a constatare l’impossibilità di riprodurre meraviglie simili. Ad esempio, per mancanza di pollice verde o di tempo, nonché per l’esposizione soleggiata di terrazzi e cortili.

Magari già troppe volte abbiamo trovato bruciate o rinsecchite, per la nostra poca costanza nell’ annaffiarle, le piante che abbiamo provato a coltivare. Non ci si deve scoraggiare, perché potremo avere anche noi il nostro paradiso fiorito, basterà trovare una pianta adatta alle nostre esigenze.

Fiori a spiga simili alla lavanda

Quando cerchiamo decorazioni floreali non dobbiamo mai limitarci alle solite piante, perché rischieremmo di perderci grandi meraviglie facili da coltivare. Infatti, servono pieno sole e poca acqua per questa pianta fiorita in grado di rendere davvero fiabeschi terrazzi e giardini.

Si tratta di una bulbosa, precisamente della Liastris o Liastride. Si presenta come un fitto cespuglio di foglie lunghe, verde scuro. Ne esistono differenti varietà, tutte originarie del Nord America, ma la più diffusa è la Liastris Spicata.

Dal cespuglio di quest’ultima sorge un lungo stelo che in estate si carica di tanti fiorellini ammucchiati, come a formare una spiga. Le loro tonalità sono violacee, possono tendere maggiormente verso il porpora o il rosa. Aspetto e colore rendono i fiori molto simili a quelli della lavanda. Quest’ultimi hanno anche un altro vantaggio che darà ulteriore bellezza ai nostri spazi: attirano tantissime farfalle.

Pieno sole e poca acqua per questa pianta fiorita per terrazzo, aiuole e vaso

La Liastris si presta bene a diverse collocazioni. Infatti, si può coltivare in vaso quanto in piena terra. In quest’ultimo caso sarà perfetta per creare delle aiuole verdeggianti e puntellate da spighe viola in estate. Naturalmente ci converrà, a tale scopo, piantare più esemplari affiancati.

Per coltivarla dovremo porre i loro bulbi a una profondità di una decina di centimetri e distanziarli l’uno dall’altro della stessa lunghezza circa. Possiamo poi affiancarla a qualche altra pianta che abbia le medesime caratteristiche e che produca fiori altrettanto scenici.

Dovremmo posizionarli in un punto dove possano godere del pieno sole, lo stesso contribuirà alla sua riuscita. Per quanto concerne il terreno, ideale sarebbe un terriccio universale misto a sabbia. La Liastris è una pianta rustica, il che fa sì abbia poche esigenze da soddisfare e che sia anche molto resistente. Ben tollera la siccità, tanto è vero che richiede annaffiature sporadiche. Dovranno essere regolari solo quando la pianta è molto giovane, poi perlopiù potrebbero bastarle le precipitazioni. Al contrario i ristagni possono risultarle fatali, quindi quando l’annaffiamo sarà bene non esagerare. La stagione fredda invernale neanche è un problema, sopporta le temperature più basse e non vi è bisogno di prendere particolari precauzioni.

Dopo la fioritura sarà bene potare gli steli per rinforzarla. La moltiplicazione può avvenire per seme o per divisione dei cespi in primavera. Quest’ultima modalità sarebbe consigliabile perché più veloce.

Lettura consigliata

Allontana le zanzare questa pianta che fiorisce abbondantemente in estate ed è perfetta per creare zone d’ombra in giardino