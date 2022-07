3 idee sfiziose e veloci per stare leggeri a cena e avere una dieta sana senza cucinare

Durante l’estate le nostre abitudini potrebbero subire dei cambiamenti, andare al mare e trascorrere diverse ore in spiaggia è un impegno per il nostro fisico. La sera si esce di più, si sta in compagnia e capita di mangiare fuori casa assumendo più calorie del dovuto. I ritmi di vita potrebbero essere serrati in alcuni momenti, disidratazione e abbuffate potrebbero mettere in difficoltà il nostro fisico. È importante riuscire a ritrovare in fretta l’equilibrio, soprattutto quando stiamo in casa.

Dare al nostro fisico delle pause per recuperare è fondamentale, è necessario fare attenzione ai chili in più perché una volta presi è molto difficile perderli durante l’estate. Se abbiamo fatto attività sportiva durante l’inverno e siamo arrivati in forma alla prova costume, non possiamo rovinare lo sforzo precedente con poche uscite. La stagione calda dovrebbe essere il momento dell’anno in cui forma e salute caratterizzano la routine quotidiana.

Problemi estivi

Le calorie assunte dovrebbero calare con il passare della giornata. Cominciare con una colazione abbondante potrebbe essere un primo passo consigliato. Appena svegli dovremmo anche bere tanta acqua per recuperare i liquidi persi durante la notte. Se dobbiamo lavorare o trascorrere la giornata al mare, il pranzo dovrà essere un pasto leggero ma nutriente. I primi piatti conditi con verdure e le insalate miste sono consigliati perché i carboidrati ci danno energia e le insalate contengono tanta acqua e vitamine.

Il problema arriva la sera. Diversi problemi si presentano quando dobbiamo scegliere cosa mangiare a cena. Pensiamo che sia necessario mangiare la carne per via delle proteine, la dieta potrebbe prevedere la pizza che potrebbe farci sentire gonfi, spesso non abbiamo voglia di cucinare. Quando decidiamo di mangiare cibi crudi è facile sbagliare la scelta. Mangiare cibi dolci, confezionati, ricchi di conservanti è deleterio. Eppure, le idee per preparare piatti veloci senza cucinare sono tantissime e sono facili da realizzare. Vediamone alcune.

3 idee sfiziose e veloci per stare leggeri a cena e avere una dieta sana senza cucinare

La mousse di tonno è una scelta furba perché si tratta di un antipasto che possiamo consumare come pasto unico durante la cena. Si prepara in maniera veloce sbriciolando il tonno sott’olio nel frullatore insieme alla ricotta a aggiungendo limone e pepe. Con qualche bruschetta di fianco, la cena sarà pronta in un attimo.

L’insalata di ceci, avocado e pomodorini è un’ottima idea per la cena. I ceci contengono proteine e poche calorie, l’avocado è ricco di fibre e non contiene colesterolo. Non è necessario accendere i fornelli, possiamo scegliere i condimenti a piacere, questi tre alimenti accostati a crudo si sposano perfettamente.

Sulla stessa linea, ma con un gusto più intenso, è il carpaccio di salmone. Affiancato dal finocchio marinato, con una citronella di arancia, è saporito e leggero. Possiamo arricchire il piatto con del melograno. Queste sono 3 idee sfiziose e veloci ma utilizzando gli stessi principi le possibilità potrebbero essere tantissime.

