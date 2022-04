Ecco una ricetta facile e veloce per smaltire non solo le uova di cioccolato, ma anche il pane raffermo

La Pasqua è ormai passata da quasi una settimana, ma questo non significa essersi liberati totalmente dagli avanzi, o almeno non da tutti. Se antipasti e stuzzichini sono stati smaltiti con il successivo pranzo di Pasquetta, i veri protagonisti della festa, colomba e cioccolato, ancora popolano la dispensa. Per fare contenti i bambini avremo quasi sicuramente esagerato con l’acquisto delle uova per vederli giocare felici con le immancabili sorprese. D’altra parte, sul fronte delle colombe, i nostri ospiti non avranno di certo esitato a farcene dono, per sdebitarsi dell’accoglienza.

Sebbene entrambi questi dolci siano golosi “al naturale”, per così dire, la loro abbondante quantità potrebbe farli venire a noia più che allietare il palato. Per fortuna esiste un ampio repertorio di preparazioni semplicissime con cui poter dare nuova vita agli avanzi di queste delizie pasquali. Abbiamo visto, ad esempio, che l’uovo di cioccolato può diventare la base perfetta per un tiramisù croccante, ma cos’altro possiamo escogitare?

Ebbene, ecco una ricetta facile e veloce davvero furbissima, ottima per riciclare tanto il cioccolato avanzato quanto il pane secco e raffermo.

Per la nostra torta rustica ci occorrono:

200 g di pane raffermo;

90 g di burro;

25 g di zucchero a velo;

15 g di fecola di patate;

1 cucchiaino di cannella;

150 g di uovo di cioccolato fondente o al latte;

50 g di zucchero semolato;

20 g di zucchero di canna;

3 uova.

Mentre facciamo ammorbidire il burro, spezzettiamo il pane raffermo e il cioccolato in bocconcini; questi non devono necessariamente avere la stessa grandezza. A seguire, amalgamiamo burro e zucchero, aggiungendo anche i tuorli una volta separati dagli albumi.

A questo composto andranno uniti anche fecola, cannella e zucchero a velo precedentemente mescolati. Dopo aver amalgamato a dovere il composto, aggiungiamo anche il pane spezzettato e il cioccolato a scaglie. In ultimo andranno incorporati gli albumi montati a neve.

Non resta ora altro da fare che imburrare una tortiera o foderarla con carta da forno e trasferire al suo interno l’impasto appena preparato. Inforniamo quindi a 180° C per circa 40 minuti, monitorando la cottura; una volta pronta, serviamo la torta tiepida per una miglior degustazione.

