Siamo in dirittura di arrivo verso il secondo ponte della primavera, quello dedicato alla liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista. Quest’anno fortuitamente cade di lunedì, concedendo un totale di tre giorni per l’organizzazione di una gita fuori porta. Si può pensare di andare al mare, magari a visitare una di queste località premiate per le spiagge incontaminate e per il turismo sostenibile. Però, se si vuole visitare una destinazione più tranquilla e raccolta, l’ideale sono i laghi o i borghi, scrigno di arte e autenticità del territorio. Per questo oggi proponiamo una soluzione perfetta per chi vive nel centro Italia. Suggeriamo infatti di dare una chance a questo luogo avvolto di mistero e leggenda che vanta un meraviglioso castello. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Il Lago Trasimeno

Si tratta del Lago Trasimeno, lo specchio di acqua più grande del centro Italia e uno dei primi per grandezza in tutta la penisola. Questo piccolo gioiello naturalistico si trova in Umbria, precisamente in provincia di Perugia. Al suo interno sono presenti tre isolotti, mentre tutto il perimetro è costellato da piccoli borghi da non perdere assolutamente. Le attività da fare sono svariate: ci si può avventurare su percorsi di trekking, dedicarsi al “birdwatching” e godersi i piaceri della tavola con dei piccoli percorsi enogastronomici. La scelta sicuramente è molto variegata, ma c’è veramente un posto molto interessante per la sua storia che rappresenta una tappa immancabile.

Questo luogo avvolto di mistero e leggenda vanta un castello specchiato nelle limpide acque di uno dei laghi più belli d’Italia

Stiamo parlando di Magione. Qui è presente, infatti, una fortezza che vanta un castello risalente al XII secolo. La fortificazione era inizialmente adibita per ospitare i pellegrini nel loro cammino verso la Terra Santa. Al suo interno è presente una cappella finemente affrescata dalla scuola del Pinturicchio. Nonostante quest’uso, però, fu teatro di un efferato fatto di sangue nel Cinquecento, ovvero la Congiura della Magione.

In tempi più recenti è stata la residenza estiva per il Principe e Gran Maestro dell’Ordine di Malta. Questi in antichità erano legati all’Ordine Templare, che poi nel tempo divenne frutto di leggende e racconti che li vedevano legati alla stregoneria e all’esoterismo. Ci sono infatti delle storie che circolano riguardo a un fantasma che si aggira nei dintorni. Se non si fosse in grado di raggiungere questa località, ne consigliamo un’altra situata nel nord Italia che è stata eletta come una delle più romantiche in assoluto.

Lettura consigliata

