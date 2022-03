Anche se ancora rinchiusi dentro le scarpe, i nostri piedi, hanno comunque bisogno di continue cure e attenzioni. Rappresentano una zona fondamentale del nostro corpo e spesso dalla loro salute è possibile scoprire se soffriamo di particolari patologie o abbiamo carenze o eccessi di nutrienti.

Inoltre, non dimentichiamo che tra pochissimo finalmente cominceremo a scoprirli per indossare sandali aperti e alla moda. Per non rimanere impreparati e sfoggiare con soddisfazione le scarpe più alla moda, sarà meglio adottare fin da subito i rimedi per renderli morbidi e vellutati.

La pedicure non è solo una coccola per i nostri piedi, ma una necessità che dovrebbe essere di routine, come struccarci e applicare creme idratanti sul viso.

Bastano pochi cucchiai di questi ingredienti per avere piedi morbidi e curati e 2 impacchi per ammorbidire talloni e renderli lisci

Il metodo più efficace per evitare puzza, pelle secca e ingiallita, screpolature è il pediluvio. Per fare ciò servirà una semplice bacinella colma di acqua calda dove immergere i nostri piedi e trovare anche sollievo, per alleviare gonfiori e stanchezza.

In molti aggiungono pochi grammi di bicarbonato o sale grosso, oppure entrambi, per disinfiammare e rinfrescare ogni singolo centimetro. Ma esistono altri modi anche per idratare ed evitare che possano formarsi calli, duroni o parti ruvide.

Potremmo anche togliere quelle fastidiose patine gialle che spesso si formano, per varie ragioni, sulla pianta del piede. In questi casi si potrebbe sfruttare l’azione della patata bollita, o del suo succo a crudo. Basterà strofinare e passare questi elementi sulla pelle, con le mani o con del cotone, per 20 minuti e poi risciacquare.

In alternativa, anche il cetriolo rappresenta una possibile soluzione per idratare ed eliminare le macchie scure e gialle. Estraiamo il succo e teniamolo in posa per una decina di minuti.

Invece bastano pochi cucchiai di questi ingredienti per avere piedi molto più morbidi e lisci quando li mettiamo ammollo nella bacinella per il pediluvio. Infatti, potremmo aggiungere 3 cucchiai di latte per ogni litro d’acqua, più un cucchiaio di miele, dal forte potere emolliente.

Maschere fai da te

Per annullare l’effetto screpolato potremmo preparare un impacco, da tenere per tutta la notte, indossando un calzino, con una noce di vasellina e il succo di mezzo limone.

Un’altra maschera per dare una coccola ai nostri piedi, idratandoli ed eliminando le parti ruvide, si potrebbe realizzare con pochi ingredienti. Mescoliamo:

2 cucchiai di sale grosso marino;

80 gr di burro;

un cucchiaio di miele;

un cucchiaio di olio;

3 gocce di succo di limone.

Dopo aver amalgamato, massaggiamo sul piede e lasciamo il composto per 15 minuti, anche indossando dei calzini di cotone e poi laviamo abbondantemente.

Approfondimento

Per rendere la pelle liscia e ammorbidire i talloni screpolati ecco 4 rimedi naturali