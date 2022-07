Arriva l’estate ed è anche momento per sfoggiare le nostre scarpe migliori. Dai sandali alle ciabatte, le belle giornate metteranno in risalto i nostri piedi. Durante l’inverno, però, potremmo aver incontrato diversi problemi e avere i piedi screpolati e secchi. Questo per mancanza di cure o per aver portato scarpe scomode.

Fortunatamente ci sono diversi metodi naturali che ci possono aiutare. Piedi morbidi e lisci non saranno un sogno, grazie a questi rimedi fatti in casa. Bastano davvero pochi minuti per ottenere risultati davvero incredibili. I nostri piedi rinasceranno grazie a delle semplici pratiche, che possiamo fare tranquillamente in autonomia.

Esfoliazione e idratazione

Il primo passo per avere dei piedi morbidi è sicuramente l’esfoliazione. Dopo la doccia facciamo sempre questo passaggio con uno scrub. Possiamo anche crearne uno fatto in casa. Ci basterà un po’ di zucchero di canna, dell’olio di cocco e un olio essenziale a piacere, meglio se alla menta. Mescoliamo gli ingredienti e applichiamo sulla pelle umida, massaggiando. Infine, risciacquiamo. Idratiamo sempre i nostri piedi dopo l’esfoliazione. Le creme più adatte sono solitamente quelle al burro di karité, ma anche all’olio d’oliva. Non ci vorrà molto prima di notare una sostanziale differenza.

Un’alternativa è quella di fare un pediluvio al bicarbonato. Non solo compie un’azione disinfettante, ma è anche un ottimo esfoliante naturale. Specialmente se applicato sui talloni, aiuta ad eliminare le cellule morte e rendere i piedi più lisci. Ricordiamoci sempre di applicare la crema idratante dopo.

Piedi morbidi e lisci non saranno un sogno grazie a questi rimedi della nonna con latte e altri ingredienti economici

Per ottenere dei piedi ancora più morbidi possiamo anche fare degli impacchi. Il primo è quello al latte. Ci basterà mettere all’interno di una bacinella del latte ed immergere i piedi all’interno per almeno 10 minuti. Passato il tempo, risciacquiamo e asciughiamo.

Il secondo tipo di impacco, invece, può essere fatto con le banane. Infatti, questo frutto ha delle proprietà non indifferenti per ammorbidire i piedi. Prendiamo una banana e schiacciamola all’interno di una ciotola. Poi schiacciamo dell’aglio e mettiamolo insieme alla banana. Infine, applichiamo il composto su calli e punti che si vogliono ammorbidire e copriamo con una garza sterile. Lasciamo agire per circa 30 minuti e risciacquiamo.

L’ultimo metodo è quello di utilizzare l’olio di sesamo. In particolare se abbiamo i piedi secchi questo rimedio potrebbe fare al caso nostro. Mescoliamo dell’olio di sesamo con qualche goccia di olio essenziale alla menta. Laviamoci accuratamente i piedi e applichiamo la soluzione prima di andare a dormire. Se indossiamo dei calzini l’azione sarà ancora maggiore. Lasciamo agire tutta la notte. Ed ecco che i nostri piedi torneranno ad essere morbidi come quelli di un bambino.

Lettura Consigliata

Per ottenere un’abbronzatura da fare invidia ecco questi metodi naturali con cocco e aloe perfetti per un’estate al mare