Bastano acqua ossigenata e alcool per fare questo disinfettante in casa per mani e superfici con questa facile ricetta

Con l’arrivo dell’estate, arrivano anche le vacanze. Ci troviamo quindi a viaggiare spesso e a frequentare sempre di più locali. Diventa quindi importantissimo disinfettarsi le mani per evitare spiacevoli conseguenze. Non solo le mani sono importanti, però. Diventa anche essenziale igienizzare le superfici con cui siamo a contatto.

Viaggiando potremmo, infatti, trovarci a dormire in hotel. Nonostante la maggior parte di questi abbiamo sicuramente una pulizia eccellente, è meglio sempre dare una passata in più. Per questo è il caso di avere sempre in borsa una bottiglietta di igienizzante per le mani. Per risparmiare, soprattutto se ci troviamo a usarla spesso, possiamo anche farne una in casa. Bastano acqua ossigenata e alcool per fare una soluzione disinfettante fai da te. Potremo così averne in grandi quantità, ma con un costo decisamente minore.

Ingredienti e passaggi

Per fare l’igienizzante in casa ci sono diverse ricette. La prima prevede:

1 recipiente ben pulito e graduato;

1 recipiente da 1 l (oppure una bottiglia);

883 ml di alcol etilico al 96%;

42 ml di acqua ossigenata al 3%;

15 ml di glicerina o glicerolo al 98%;

acqua bollita e raffreddata.

L’alcol etilico serve per fare i liquori in casa ed è quindi facilmente reperibile al supermercato. Per quanto riguarda la glicerina, la possiamo trovare in qualsiasi farmacia. Procediamo a fare il nostro disinfettante. Prendiamo il recipiente graduato e versiamoci 883 ml di alcol etilico. Quando saremo sicuri delle quantità, versiamolo all’interno della bottiglia o secondo recipiente. Con una siringa, preleviamo l’acqua ossigenata e aggiungiamola all’alcol.

Mescoliamo con cura e versiamo anche la glicerina. Essendo una sostanza molto densa potrebbe volerci un po’. Mescoliamo nuovamente e, infine, aggiungiamo anche l’acqua bollita e raffreddata fino ad arrivare al litro di composto. L’igienizzante è ora pronto per essere usato. In alternativa all’acqua bollita, possiamo utilizzare anche 110 ml di acqua ossigenata.

Bastano acqua ossigenata e alcool per fare questo disinfettante in casa per mani e superfici con questa facile ricetta

La soluzione non va ovviamente ingerita ed è infiammabile. Quindi dobbiamo sempre stare attenti nel prepararla ad eventuali fonti di calore. Possiamo facilmente utilizzarla per igienizzare le mani. Per una corretta pulizia è consigliato passare questo igienizzante almeno 40 secondi. Non utilizziamola eccessivamente, però, perché potrebbe seccare la pelle. Questo a causa della presenza di alcol etilico al suo interno. Inoltre, l’abuso potrebbe portare a una resistenza da parte dei batteri. Questo disinfettante fai da te è anche ottimo per superfici di qualsiasi tipo, dai pavimenti alle mensole. Anche scrivanie e piani di lavoro, che spesso vengono ignorati, favoriscono la nascita di germi. Consigliatissimo, quindi, igienizzare questi luoghi dove passiamo molto tempo.

