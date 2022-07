Tra gli inconvenienti più fastidiosi che ci possono capitare durante le pulizie domestiche uno dei più temuti è un aspirapolvere mal funzionante. I motivi possono essere molteplici, ma certamente dover fare a meno dell’aspirapolvere per arrangiarsi con la scopa non è mai piacevole. Ma se pensiamo che il problema sia la spazzola dell’aspirapolvere, come possiamo farla tornare come nuova e risolvere l’inconveniente? Vediamo qualche consiglio pratico.

Assicuriamoci di star usando la spazzola giusta

Al giorno d’oggi quasi tutti gli aspirapolvere hanno in dotazione diversi tipi di spazzola. Ricordiamoci quindi di montare sempre quella più adatta alla superficie che stiamo pulendo. Se abbiamo scelto una spazzola per tappeti per pulire i pavimenti o viceversa, ovviamente potrebbe non funzionare a dovere. Ma se anche la spazzola giusta sembra non voler aspirare nulla, dove potrebbe nascondersi il problema?

Se la spazzola dell’aspirapolvere non aspira più questa potrebbe essere la causa a cui rimediare in pochi secondi

Attenzione, perché molti italiani non puliscono mai la spazzola dell’aspirapolvere. Dovremmo invece pulirla regolarmente, almeno una volta a settimana. Il motivo più comune di una spazzola mal funzionante è semplicemente un accumulo di sporco e detriti. In particolare sono i capelli a creare problemi. Se abbiamo i capelli lunghi o abbiamo in casa un animale a pelo lungo, dobbiamo compiere la pulizia della spazzola ancora più spesso. I capelli possono intrappolare detriti e intasare completamente la spazzola. Proviamo a estrarli con delle pinzette. Dovremmo anche rimuovere peli e capelli dai tappeti a mano prima di passare l’aspirapolvere, utilizzando anche un trucchetto molto semplice, grazie all’aiuto dei guanti di gomma.

Attenzione alla tenuta del tubo

Se la spazzola dell’aspirapolvere non aspira più anche dopo aver rimosso i capelli, il colpevole potrebbe essere un altro: il tubo. Il tubo che collega la spazzola al corpo dell’aspirapolvere è una delle parti più importanti dell’elettrodomestico. E deve essere completamente integro. Questo perché, se il tubo è danneggiato, l’aria scappa e l’aspirapolvere non può esercitare molta forza nella suzione. Proviamo a immaginare di bere dell’acqua attraverso una cannuccia danneggiata o bucata. L’aspirapolvere funziona nello stesso modo. Se il tubo è bucato, anche la migliore spazzola del Mondo non potrà pulire la nostra casa.

Rimuoviamo la spazzola per alcuni compiti

Un consiglio in più: evitiamo di usare la spazzola su superfici particolarmente irregolari, come pavimenti di cemento o interno dei mobili. Rischiamo solo di danneggiarla. Molto meglio rimuoverla e utilizzare direttamente l’estremità del tubo.

Approfondimento

Perché l’aspirapolvere puzza e come risolvere il problema