Piedi comodi e al caldo con le scarpe più alla moda del momento facili da abbinare e pulire

A pochi giorni dall’inizio di dicembre è assolutamente normale che le temperature scendano in picchiata, costringendoci a imbottirci come non mai. In realtà, bastano alcuni capi studiati per non patire il freddo senza sembrare gonfie: il giusto compromesso tra comfort ed eleganza.

Ma importantissimi in questa stagione sono soprattutto gli accessori: cuffie, sciarponi e guanti sono infatti formidabili alleati per proteggerci dal gelo. Sempre nel campo degli accessori rientrano poi anche le scarpe, contando che di solito in questi mesi si usano soprattutto quelle scamosciate o di vernice.

Tra i modelli preferiti troviamo sicuramente mocassini e stivali, ma siamo sicure di sapere come abbinarli correttamente ai pantaloni? In ogni caso, è anche vero che spesso reputiamo questo tipo di calzature più rigide di quelle estive visto il materiale con cui sono realizzate. Tuttavia potremmo finalmente avere piedi comodi e al caldo con le scarpe che stanno spopolando in questo periodo, adatte a tanti look diversi.

Dai jeans ai pantaloni in similpelle

Protagoniste indiscusse dell’autunno-inverno in corso sono le sneakers, pratiche tutto l’anno. Naturalmente, il rivestimento invernale è più spesso, ma in ogni caso basta indossarle con calze e collant pesanti per evitare agevolmente i geloni ai piedi. Ma come fare per smorzare un po’ la loro essenza fondamentalmente sportiva? Ecco qualche idea per abbinarle al meglio ed essere perfette giorno e sera.

La prima e più ovvia combinazione è quella con i jeans, preferibilmente chiari anche se di questa stagione solitamente vanno più gli scuri. Prediligiamo un modello a sigaretta e indossiamo delle sneakers a collo alto, magari bianche con note di colore qua e là. Per il sopra, basteranno un pullover morbido color panna, anch’esso a collo alto, e un blazer oversize in colore terroso, tipo beige.

Ma le sneakers sono perfette anche con i pantaloni ampi, altro must di stagione, meglio se in una tonalità calda e decisa, magari terra bruciata. Abbiniamo quindi delle sneakers leggermente platform, mentre un dolcevita lungo e un giubbotto mix denim e shearling completano l’outfit.

E per una serata grintosa, perché non provare le sneakers con i pantaloni di pelle? Il giusto compromesso tra casual ed elegante, perfetto per aperitivi o cene informali tra amici. Abbiniamole ad una sovracamicia a quadri in colori autunnali e ad una tracollina vinaccia con dettaglio dorato: saremo perfette nella semplicità.

Piedi comodi e al caldo con le scarpe più alla moda di stagione perfette con gonne e pantaloni

In ogni caso, le sneakers sono perfette da indossare anche con gonne o vestiti. Ad esempio, concediamoci un total black un po’ diverso dal solito: felpa pesante, trench e scarpe che giocano sul tema del nero. Da spezzare armoniosamente con una gonna midi in satin colorata, preferibilmente rosa.

Per quanto invece riguarda il fronte abiti, non sarebbe inverno senza avere nell’armadio almeno uno di quei morbidissimi abiti in maglia. Bastano poi delle sneakers, un cappotto cammello e una borsa rivestita in ciniglia per completare il look in modo impeccabile.

Insomma, abbiamo l’imbarazzo della scelta per essere chic anche con le scarpe sportive, peraltro sicuramente più semplici da pulire di quelle in pelle o vernice.