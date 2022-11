3 condimenti veloci e appetitosi per i tortellini, senza panna e ricchi di gusto

Sono una delle specialità italiane e più precisamente dell’Emilia-Romagna. Parliamo ovviamente dei tortellini, un piatto gustoso della tradizione che si serve con piacere anche a Natale. Se in brodo sono un primo semplice e saporito, con qualche ingrediente ad hoc diventano assolutamente irresistibili. Volendo suggerirne qualcuno, vedremo 3 condimenti veloci e appetitosi che faranno del nostro pranzo un capolavoro.

Una storia lontana

Le origini dei tortellini risalgono a secoli fa. Si riporta addirittura che i primi riferimenti si daterebbero attorno al 1112. Per seguire le prime ricette, si dovette comunque attendere fino al XIV secolo. In questo periodo nacquero i “torteleti di enula” e i “tortelli di bronza”, entrambi farciti con la carne. Solo successivamente si iniziò a variare il tipo di ripieno. Dal Settecento si sperimentò con successo il midollo di bue, anche se l’idea restò valida per soli due secoli. Sarà solamente nel 1974 che si depositerà la ricetta originale della farcitura presso la Camera di Commercio di Bologna. Questa prevedeva ingredienti quali lombo di maiale, mortadella di Bologna, prosciutto crudo e uova. Il tutto insaporito da una dose di Parmigiano Reggiano e un pizzico di noce moscata.

3 condimenti veloci e appetitosi per gustare un piatto fenomenale

Un buon condimento può vivacizzare anche i piatti di tutti i giorni, come nel caso della pasta. Uno dei classici a tavola che si abbina con successo ai tortellini è la panna. Ma può capitare di non avere quest’ingrediente in dispensa o di voler semplicemente variare il menù. Per sostituirla potremmo usare delle opzioni che si riveleranno eccezionali nel dare gusto alla pietanza. La prima idea è un condimento a base di pesto, semplice ed efficace. Lo si realizza mixando nel frullatore pinoli e aglio a fette. Dopodiché si tritano insieme anche basilico, Parmigiano e ricotta. Infine si amalgama il condimento in una bacinella con un goccio d’olio, quindi si versa sui tortellini appena cotti.

La seconda opzione è adatta ai palati più raffinati. Si tratta di un sugo delicato a base di piselli e crema di patate. Basterà scaldare una fetta di cipolla e un filo d’olio in padella, poi aggiungere i piselli. Passato qualche minuto uniamo anche le patate, che lasceremo intenerire con l’aggiunta di un po’ d’acqua. A fine cottura potremo frullare gli ingredienti lasciati raffreddare e usare il condimento per insaporire i nostri tortellini.

Una soluzione gustosa e dal sapore mediterraneo è, infine, quella a base di mandorle e salvia. La ricetta prevede di lessare a parte le mandorle che, una volta pronte, andranno ad aggiungersi ai tortellini. Questi ultimi, poi, si insaporiranno ulteriormente con del burro, qualche foglia di salvia e una spruzzata di sale e pepe.

Queste 3 ricette a base di tortellini sono eccezionali per stupire gli ospiti con semplicità. Inoltre ci serviranno a liberare il frigo dalla puzza che potrebbe diffondersi a causa di certi ingredienti, impiegandoli nella preparazione.