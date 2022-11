Sconti pazzi BlackFriday per comprare stivali in pelle o gomma, con zip laterale e tacco alto o grosso

Sul web in queste ore impazzano le proposte a forte sconto da Black Friday su molti articoli di largo consumo. Un discorso che interessa anche l’abbigliamento come, per esempio, i cappotti uomo e donna corti, classici, invernali, etc.

Occupiamoci in questa sede di calzature. Scopriremo infatti degli sconti pazzi Black Friday per comprare stivali in pelle o gomma o per gli altri più comuni modelli.

Gli sconti a doppia cifra sui siti di e-commerce

Iniziamo a vedere quali sono i prezzi e gli sconti proposti da alcuni dei più comuni siti di e-commerce.

La settimana del Black Friday di Amazon, per esempio, prevede prezzi e sconti diversi a seconda del modello prescelto. Prendendo la fascia 50-100 euro, ecco due modelli cuissardes di Bata, di cui uno effetto pelle a 59,50 euro (precedente: 85) e uno a tacco largo a 69,99 (da 99,99). Invece gli stivali alti al ginocchio a punta eleganti casual con tacco di Queen Helena prezzano 55,92 euro dai precedenti 69,90. Infine per chi cerca uno stivaletto ecco quello a punta, tacco, in pelle e con cerniera di Paravano a 78,40 euro (da 98).

Altrettanto ricca di opzioni è la sezione shoes sul portale Zalando. Incontriamo gli stivali alti Dalston Vibe di Timberland a 168 euro rispetto ai precedenti 210 (–20%) e quelli con plateau (colori nero, beige e cognac) di Bullboxer a 71,99 (–20%). Per chi ama i lacci una soluzione potrebbero essere gli stivali (black e cognac) di Marco Tozzi a 71,99 (da 89,99). Per chi cerca il tacco in gomma, infine, citiamo il Reisa di Guess a 68,99 euro, in ribasso del 45%.

Sconti pazzi Black Friday per comprare stivali in pelle o gomma o altra tipologia

Anche il Black Friday di Pittarosso propone sconti a doppia cifra. Lo stivale nero con stampa monogramma Romeo Gigli Milano prezza 69,99 euro, in ribasso del 30%. Stesso sconto sullo stivale (colori diversi) tacco 4 cm di Lora Ferres a 38,49 euro. Sale invece al 50% (24,99 euro rispetto al precedente 49,99) il ribasso sugli stivali in pelle con suola carrarmato di Swish Jeans.

Chiudiamo infine dando un rapido sguardo alle proposte Black Friday di Calvin Klein, con sconti a doppia cifra sugli articoli proposti alla pagina dedicata. Tra quelli scontati al 20% citiamo, tra gli altri, gli stivali con zeppa in pelle (151 euro), gli stivaletti in pelle (135 euro e 151 euro) e quelli da pioggia a 79 euro.

Passando allo sconto al 50%, invece, ecco gli stivali da pioggia in gomma neri a 49 euro (da 99,90). La tomaia è in gomma naturale, la fodera in poliestere, il tacco è alto 4 cm mentre quella del gambale è di 15,3 cm. A seguire troviamo gli stivaletti alla caviglia con tacco in maglia a 74 euro rispetto ai precedenti 149,90. In questo caso il tacco è alto 7 cm, la fodera in pelle e la soletta in gommapiuma di lattice naturale.

Per tutti i dettagli tecnici (misure, resi, disponibilità, etc) invitiamo il Lettore a consultare direttamente le offerte di proprio interesse.