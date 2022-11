Basta macchie, graffi e pieghe sulle scarpe di pelle in pochi secondi anche quando siamo fuori casa

Siamo indubbiamente nella stagione in cui è impossibile non trovare almeno un accessorio in pelle tra guardaroba e scarpiera. C’è chi si limita al paio di guanti o all’iconica borsa e chi invece punta su un look grintoso, scegliendo pantaloni o giacche in pelle. Ad esempio, lo shearling è molto di moda oltre ad essere un capo facile da abbinare e pulire.

Detto questo, altri elementi che difficilmente ci sono estranei sono le scarpe in pelle, che accanto a quelle in vernice sono protagoniste in questo periodo. In effetti, anche i piedi soffrono il freddo e servono dunque materiali più pesanti per proteggerli dalle temperature rigide. Ecco dunque tornare in scena mocassini e stivali, comodi e coprenti, oltre che molto eleganti.

L’unico problema che potrebbe porre questo tipo di calzature riguarda la loro manutenzione, visto che sono più delicate di quelle estive. A lungo andare, infatti, la pelle tende a raggrinzirsi e se per caso dovessimo macchiarla saremmo a dir poco disperate.

Tuttavia possiamo dire basta macchie, graffi e pieghe sulle scarpe di pelle con qualche furbissimo trucco da usare anche quando siamo fuori casa.

Pantaloni e stivali: il look da ufficio vincente

Doverosa premessa è infatti riguardante il pericolo macchia, sempre in agguato, visto che in questa stagione difficilmente rinunciamo all’outfit più comodo: stivali e pantaloni.

Ma siamo sicure di conoscere le combinazioni più alla moda per essere sempre impeccabili? Ad esempio i pantaloni sartoriali, vero must per le giornate d’ufficio, a patto che siano belli lunghi, farebbero coppia perfetta con gli stivali texani. Un gioco di contrasti che rende il look immediatamente più fresco e giovanile.

I cuissardes sarebbero invece da abbinare ai pantaloni skinny, così da poterli infilare più agevolmente nella gamba degli stessi. Siccome è un tipo di stivale che tende a slanciare la gamba, per ottenere l’effetto desiderato ricordiamoci di preferire un pantalone a vita alta.

Basta macchie, graffi e pieghe sulle scarpe di pelle grazie ai rimedi della nonna e non solo

Ovviamente, queste sono solo un paio delle possibili combinazioni da indossare nelle giornate autunnali. Risulta dunque evidente che l’uso delle calzature in pelle è frequente, e di conseguenze diventa più probabile il rischio di macchiarle. Tuttavia possiamo provvedere a riparare il danno più in fretta e più semplicemente di quanto si possa pensare, attingendo direttamente alla nostra borsetta.

Ad esempio, le salviette umidificate sarebbero utili non solo per pulire, ma anche per reidratare la pelle delle scarpe. Stesso ruolo può essere giocato anche dal latte detergente o da una soluzione casalinga di acqua e latte. E persino una gomma per cancellare può tornare utile, soprattutto per rimuovere i graffi dalle calzature in camoscio. Altro elemento di cancelleria da non sottovalutare è poi il nastro adesivo, da applicare e premere energicamente su macchie di rossetto o mascara per eliminarle.

Se invece preferiamo pulire le scarpe una volta arrivate a casa, poco male: avremo ancora più strumenti a disposizione. Trattiamole con un panno morbido e poi con una spugna su cui avremo disciolto una piccola quantità di sapone neutro. Infine, per le macchie più difficili tipo quelle di grasso, serviamoci di talco o amido di mais, da lasciar agire qualche ora prima di strofinare.