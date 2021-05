Il pomodoro è senz’altro il re dell’orto. E una volta portato a tavola si può consumare in moltissimi modi. Semplice con un po’ di olio e sale, oppure in insalata con altre verdure e poi si può anche fare il sugo di pomodoro. Insomma una vera prelibatezza.

Chi ha l’orto sicuramente non rinuncia a piantare questo frutto, ma anche chi ha un bel terrazzo non si tira indietro. Vediamo allora dei piccoli segreti che quasi nessuno conosce per avere dei pomodori dell’orto super gustosi.

La coltivazione di pomodoro

Sicuramente non è facile avere degli ottimi pomodori, però uno ci prova sempre. Vediamo intanto qualche consiglio pratico per avere dei pomodori al top. Questo frutto ama moltissimo l’acqua soprattutto nelle prime fasi di crescita. Infatti è opportuno dargli molta acqua, evitando però le foglie.

Può essere coltivato vicino a sedano, prezzemolo, porri, cavoli e aglio. Quello che però è fondamentale è che sia coltivato sempre nello stesso posto. È inoltre importante osservare i nostri pomodori e rimuovere i germogli che nascono ai lati. Questi infatti saranno sterili e andranno a togliere energia ai pomodori maschi.

Molto importante è anche il terreno. Questo deve essere fertile e deve avere un importante apporto nutritivo. Ma vediamo ora dei piccoli segreti che quasi nessuno conosce per avere dei pomodori dell’orto super gustosi

Ci sono due cose da sapere

I pomodori da una parte possono essere piantati vicino ad altre piante, dall’altra invece alcune proprio non le sopportano. Queste sono il finocchio, le patate, le melanzane, i peperoni e i peperoncini.

Un’altra informazione da sapere è quando è opportuno fare la cimatura. Questa pratica è fondamentale per il benessere del nostro pomodoro. E va fatta a fine estate, in questo modo tutta l’energia della pianta si concentrerà sui pomodori.

